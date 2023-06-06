2023-06-06 19:29:19 Türkiye'ye o Arap ülkesinden dolar yağacak! Rakamı verip tüm dünyaya ilan ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni'ne katılan Bahreyn Başbakan Yardımcısı Şeyh Halid bin Abdullah el-Halife, Türkiye ile yapılan 883 milyon dolarlık anlaşmaya dikkat çekti. Bahreyn Başbakan Yardımcısı Şeyh Halid bin Abdullah el-Halife, Bahreyn'in Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiğini belirtti. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Başbakan Yardımcısı Halid bin Abdullah, AA muhabirine, Bahreyn ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.