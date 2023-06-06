Türkiye'ye o Arap ülkesinden dolar yağacak! Rakamı verip tüm dünyaya ilan ettiler

Halid bin Abdullah, Bahreyn ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50 yıl önce başladığını anımsatarak, sağlam ve güçlü bu ilişkinin karşılıklı saygı ve anlayışa dayandığını dile getirdi. İki ülke arasında 17'den fazla resmi ziyaret gerçekleştiğini kaydeden Halid bin Abdullah, şimdiye kadar gençlik, eğitim, savunma ve sanayi gibi pek çok farklı alanda 38 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. Halid bin Abdullah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife'nin sonuncusu 2016'da olmak üzere Türkiye'ye 2 resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, bu ziyaretlerde Kral Hamad bin İsa'nın, iki ülkenin ve halklarının faydası için Bahreyn ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirtti.