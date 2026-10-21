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Dünya
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Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

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Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

#1
Foto - Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin İsrail ile yapılacak devletler arası bir anlaşmayla 3 adet Blue Whale ELI-3325 otonom insansız su altı aracı kiralayacağı belirtildi. Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin, İsrailli Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen Blue Whale ELI-3325 otonom insansız su altı aracı tedarik programı ivme kazanıyor. Defence Point’in (DP) edindiği bilgilere göre İsrail ile yapılacak devletler arası bir anlaşmayla 3 adet Blue Whale ELI-3325’in kiralama yöntemiyle envantere kazandırılması planlanıyor. Bu yöntem, Yunanistan’ın ilk Heron 1 insansız hava araçlarının tedarikinde de kullanılmıştı.

#2
Foto - Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

DP’nin haberine göre kiralama yöntemi, mevcut mali kaynakların sınırlı olması nedeniyle zorunlu olarak benimsendi. Başlangıçta bu tipten 5 adet sistemin tedarik edilmesi hedefleniyordu. Bu senaryo, Salamis Tersaneleri ve Yunan Havacılık ve Uzay Sanayii (EAB) iş birliğiyle Yunanistan’da bir Blue Whale üretim hattının kurulmasına da olanak tanıyacaktı. Keza DEFEA 2025 uluslararası savunma fuarı kapsamında Israel Aerospace Industries (IAI) ve EAB, BlueWhale sisteminin Yunan donanmasına sunulması için bir Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

#3
Foto - Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

Blue Whale, yüksek otonomisi (göreve ve batarya konfigürasyonuna bağlı olarak 10 ila 30 gün), yapısal düşük görünürlüğü, modüler mimarisi ve geniş sensör/faydalı yük yelpazesi sayesinde erişimi zor kıyı sularında, deniz dar boğazlarında ve açık denizlerde geniş bir görev yelpazesini üstlenecek. DP’nin haberine göre bu görevler şunları içeriyor: Denizaltı Savunma Harbi (DSH) İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Deniz Tabanı Harbi Mayın Harbi Akustik İstihbarat Özel Kuvvetler için amfibi (çıkarma) görevleri dahil olmak üzere gelişmiş Sinyal İstihbaratı Deniz görev güçleri için Sinyal İstihbaratı Korsanlık, terörizm ve yasa dışı göçün tespiti

#4
Foto - Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

Blue Whale ELI-3325; 10,9 metre uzunluğa, 1,12 metre çapa ve 5,5 ton ağırlığa sahip. İnsansız su altı aracı, su üstü seyrinde 2 ila 3 knot operasyonel hıza, dalıştayken ise maksimum 7 knot hıza ulaşabiliyor. Yunan donanmasındaki 4 adet Type 214 “Papanikolis” sınıfı denizaltının yarı ömür modernizasyonu programı göz önüne alındığında, her bir denizaltı modernizasyon çalışmaları nedeniyle bir süre operasyonel olarak kullanılamayacağından, Blue Whale’in bu durumun yol açacağı muhtemel operasyonel boşlukları da dolduracağı belirtilmekte.

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