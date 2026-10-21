Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor

Blue Whale, yüksek otonomisi (göreve ve batarya konfigürasyonuna bağlı olarak 10 ila 30 gün), yapısal düşük görünürlüğü, modüler mimarisi ve geniş sensör/faydalı yük yelpazesi sayesinde erişimi zor kıyı sularında, deniz dar boğazlarında ve açık denizlerde geniş bir görev yelpazesini üstlenecek. DP’nin haberine göre bu görevler şunları içeriyor: Denizaltı Savunma Harbi (DSH) İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Deniz Tabanı Harbi Mayın Harbi Akustik İstihbarat Özel Kuvvetler için amfibi (çıkarma) görevleri dahil olmak üzere gelişmiş Sinyal İstihbaratı Deniz görev güçleri için Sinyal İstihbaratı Korsanlık, terörizm ve yasa dışı göçün tespiti