İşte İsrail'i ayakta tutan siyonistler! Trilyonlarca doları yönetiyorlar!
Katil israil'e her yıl milyonlarca dolar göndererek ayakta durmasını sağlayan dünyanın en zengin Yahudiler belli oldu.
HER ALANA YAYILMIŞLAR! Dünya ekonomisinin en etkili isimleri arasında yer alan Yahudi kökenli milyarderler, sadece büyük servetleriyle değil, aynı zamanda küresel çapta şekillendirdikleri sektörlerle de dikkat çekiyor. Finans, teknoloji, medya ve perakende gibi stratejik alanlarda aldıkları roller, onları etkili ve söz sahibi kılıyor.
İSRAİL'İ AYAKTA TUTAN YAHUDİLER ORTAYA ÇIKTI! İLK SIRADA ÖYLE BİR İSİM VAR Kİ... Listenin en üstündeki isim, serveti ve küresel etkisiyle öne çıkıyor. Diğer isimlerle birlikte, hem ekonomik hem de stratejik olarak kritik roller üstleniyor ve dikkatleri üzerinde topluyor.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN YAHUDİLERİ!
20) DAVID TEPPER | 21,3 MİLYAR DOLAR - Yatırımcı David Tepper, ABD merkezli Appaloosa Management hedge fonunun kurucusu olarak finans dünyasında tanınıyor. Serveti, başarılı yatırım stratejileri ve riskli finansal girişimlerden elde ettiği kazançlardan geliyor.
19) IDAN OFER | 22,5 MİLYAR DOLAR Idan Ofer, İsrailli iş insanı olarak enerji, deniz taşımacılığı ve yatırım sektörlerinde geniş bir portföye sahiptir. Serveti, uluslararası ticaret ve enerji projelerindeki başarılı girişimlerinden kaynaklanıyor.
18) ERIC SCHMIDT | 24 MİLYAR DOLAR - Yazılımcı ABD'li Eric Schmidt, Google’ın eski CEO’su ve teknoloji dünyasının en etkili liderlerinden biridir. Serveti, Google’daki yöneticilik kariyeri ve teknoloji yatırımlarından kaynaklanıyor.
17) DANIEL GILBERT | 27,8 MİLYAR DOLAR - Finans Daniel Gilbert, ABD merkezli Quicken Loans ve Cleveland Cavaliers basketbol takımının sahibi olarak tanınıyor. Serveti, finansal hizmetler ve spor yatırımlarındaki başarılarından geliyor.
16) EYAL OFER | 28,2 MİLYAR DOLAR Eyal Ofer, İsrailli iş insanı ve deniz taşımacılığı, enerji ve gayrimenkul alanlarında büyük yatırımlara sahip bir milyarder. Serveti, uluslararası ticaret ve stratejik iş girişimlerinden kaynaklanıyor.
15) LEONID MIKHELSON | 28,4 MİLYAR DOLAR - İş insanı Leonid Mikhelson, Rusya’nın en büyük doğal gaz şirketlerinden biri olan Novatek’in CEO’su olarak enerji sektöründe öne çıkıyor. Serveti, doğal gaz ve enerji projelerindeki yatırımlardan kaynaklanıyor.
14) LEN BLAVATNIK | 29,9 MİLYAR DOLAR - İş insanı Len Blavatnik, İngiltere merkezli yatırımcı ve iş insanı olarak enerji, medya ve kimya sektörlerinde geniş bir portföye sahiptir. Serveti, stratejik yatırımlar ve uluslararası iş girişimlerinden kaynaklanıyor.
13) MIRIAM ADELSON | 32,1 MİLYAR DOLAR Miriam Adelson, Amerikan casino ve medya imparatoru Sheldon Adelson’un eşi olarak servetini yönetiyor ve sağlık alanında bağışlarla tanınıyor. Serveti, Las Vegas’taki casino yatırımları ve medya girişimlerinden geliyor. İsraille bağlantısı: Hayattayken İsrail’e en açık destek veren milyarderlerden biriydi. Israel Hayom gazetesinin sahibiydi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya siyasi ve mali destek sağladı. İsrail’deki kampanyalara milyonlarca dolar harcadı.
12) EDUARDO SAVERIN | 34,5 MİLYAR DOLAR - Girişimci Eduardo Saverin, Facebook’un kurucu ortaklarından biri olarak teknoloji dünyasında tanınıyor. Serveti, sosyal medya platformundaki erken yatırım ve hisselerinden elde ettiği kazançlardan kaynaklanıyor.
11) ALAN WERTHEIMER | 36 MİLYAR DOLAR - Finansçı Alan Wertheimer, finans ve yatırım sektöründe önemli bir isim olarak geniş bir portföye sahiptir. Serveti, başarılı iş girişimleri ve stratejik yatırımlarından kaynaklanıyor.
10) RAFAELA APONTE-DIAMANT | 37,7+ MİLYAR DOLAR Rafaela Aponte-Diamant, Monaco merkezli Mediterranean Shipping Company’nin kurucularından biri olarak deniz taşımacılığı sektöründe öne çıkıyor. Serveti, global lojistik ve nakliye yatırımlarından kaynaklanıyor.
9) STEPHEN SCHWARZMAN | 44,4+ MİLYAR DOLAR Stephen Schwarzman, özel sermaye devi Blackstone Group’un kurucu ortağı olarak finans dünyasında tanınıyor. Serveti, büyük ölçekli yatırım ve satın alma işlemlerindeki başarılarından kaynaklanıyor.
8) JEFF YASS | 59+ MİLYAR DOLAR - Finans Jeff Yass, Susquehanna International Group’un kurucularından biri olarak finans ve yatırım dünyasında öne çıkıyor. Serveti, opsiyon ticareti, hedge fon yönetimi ve teknoloji yatırımlarından geliyor.
7) MICHAEL DELL | 97+ MİLYAR DOLAR - Teknoloji Michael Dell, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Dell Technologies’in kurucusu ve CEO’sudur. Serveti, bilgisayar donanımı, yazılım ve teknoloji yatırımlarındaki başarılardan kaynaklanıyor.
6) MICHAEL BLOOMBERG | 105+ MİLYAR DOLAR - Finans Michael Bloomberg, finansal veri ve medya devi Bloomberg LP’nin kurucusu ve eski New York Belediye Başkanıdır. Serveti, özellikle finansal bilgi hizmetleri ve medya sektöründeki yatırımlarından geliyor. İsrail bağlantısı: Yahudi kimliğiyle tanınıyor. Doğrudan mali bağları zayıf olsa da, İsrail yanlısı politikaları destekleyen açıklamalarıyla biliniyor.
5) STEVE BALLMER | 118+ MİLYAR DOLAR - Teknolıji Steve Ballmer, Microsoft’un eski CEO’su ve NBA takımı Los Angeles Clippers’ın sahibi olarak tanınıyor. Serveti, teknoloji sektöründeki uzun yıllar süren liderliği ve spor yatırımlarından kaynaklanıyor.
4) SERGEY BRIN | 138+ MİLYAR DOLAR - Google Sergey Brin, Google’ın kurucu ortaklarından biri olarak teknoloji dünyasında devrim yaratan isimlerden biridir. Serveti, Google ve Alphabet bünyesindeki yatırımlar ile yapay zekâ ve uzay teknolojilerine yönelmesinden geliyor.
3) LARRY PAGE | 144+ MİLYAR DOLAR - Google, Teknoloji Larry Page, Google’ın kurucu ortaklarından biri ve arama motoru teknolojisinin gelişiminde öncü isimlerden biridir. Serveti, Alphabet bünyesindeki yatırımlar ile özellikle yapay zekâ ve yenilikçi teknoloji projelerinden geliyor.
2) MARK ZUCKERBERG | 216+ MİLYAR DOLAR Mark Zuckerberg, Facebook’un (Meta) kurucusu ve CEO’su olarak sosyal medya dünyasında en etkili isimlerden biridir. Serveti, Meta bünyesindeki sosyal medya, sanal gerçeklik ve teknoloji yatırımlarından kaynaklanıyor.
1) LARRY ELLISON | 393+ MİLYAR DOLAR - Teknoloji Larry Ellison, Oracle’ın kurucu ortağı ve teknoloji dünyasının en zengin iş insanlarından biridir. Serveti, yazılım, bulut teknolojileri ve sağlık alanındaki yatırımlarından geliyor. İsrail Bağlantısı: İsrail’de teknoloji yatırımları bulunuyor. Sağlık ve savunma teknolojileri alanlarında dolaylı iş birlikleri var. Ayrıca çeşitli Yahudi kuruluşlarına bağışlar yaptığı biliniyor Geliştirdiği sistemleri; sağlıktan teknolojiye hemen hemen her alanda var. Ayrıca Çin devi TikTok’un ABD operasyonunu satın aldı./ derleyen: haber7
