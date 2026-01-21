Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi için geri sayıma geçti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi için geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı Fildişili stoper Emmanuel Agbadou'nun geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Sergen Yalçın'ın çok istediği Wolves forması giyen 28 yaşındaki Fildişili stoper Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı ekibin anlaşma sağladığı stoper ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Emmanuel Agbadou'nun bugün ya da yarın transferi sonuçlandırmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23