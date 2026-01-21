  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi için geri sayıma geçti.

Foto - Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi

Siyah-beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı Fildişili stoper Emmanuel Agbadou'nun geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Foto - Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi

Beşiktaş Sergen Yalçın'ın çok istediği Wolves forması giyen 28 yaşındaki Fildişili stoper Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Foto - Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı ekibin anlaşma sağladığı stoper ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Foto - Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi

Emmanuel Agbadou'nun bugün ya da yarın transferi sonuçlandırmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

