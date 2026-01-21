  • İSTANBUL
Katar Türkiye için dostluğun kralını yaptı! Anlaşma tamam, Şubat'ta kesin olarak geliyor
Katar Türkiye için dostluğun kralını yaptı! Anlaşma tamam, Şubat'ta kesin olarak geliyor

Katar'ın hakkından feragat ederek Türkiye'ye vereceği Eurofighter savaş uçaklarının Ankara'ya geleceği tarih netleşti.

#1
Katar’da gerçekleştirile DIMDEX Savunma Fuarı sırasında Eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin Doha’da üçlü bir toplantı yapıldı. Toplantıya Türk Hava Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanları da katıldı. İlk Eurofighter’ın Şubat ayı sonuna kadar Türkiye’ye gelmesi beklenirken Türk pilotların eğitim için uçuşlara başladı.

#2
NTV’nin haberine göre Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecinde Katar’da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Katar’ın başkenti Doha’ya gittiği belirtildi. Açıklamada Kadıoğlu’nun Doha ziyareti kapsamında Katar ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komuta’nın da katılımıyla üçlü toplantıya katıldığı vurgulandı.

#3
Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Katar’ın envanterinde bulunan 12 uçağı satın alacağı duyurulmuştu. Edinilen bilgilere müzakerelerin tamamlanmasının ardından ilk Eurofighter’in Şubat ayı sonuna kadar Türkiye’ye teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca savaş uçakları için Türk pilotların eğitim süreçlerinin başladığı da öğrenildi.

#4
Daha önce İngiltere ile 20 Eurofighter savaş uçağı alımı için sözleşme imzalayan Türkiye, Umman Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 12 Eurofighter’ı satın alacak. Umman Hava Kuvvetleri’nin elindeki Trench 3 serisi Eurofighter’lar, İngiltere’de yapılacak modernizasyonun ardından modern seviyeye yükseltilecek ve Türk Hava Kuvvetleri’ne 2028’den itibaren teslim edilecek.

#5
Toplam 24 adete ulaşacak ikinci el Eurofighter’ların ardından BAE Systems, 2030’dan itibaren Türk Hava Kuvvetleri için Trench 4 serisi yeni nesil uçakları üretmeye başlayacak. Toplam 20 adet uçak imal edilecek. Teslimatın 2032’de tamamlanması ile birlikte eldeki Eurofighter sayısı 44’e çıkacak.

#6
Anlaşmanın ayrıca 20 adetlik de opsiyonu bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin uçaklardan memnun kalması durumunda ek 20 adetlik opsiyonun da kesin siparişe çevrilmesi gündeme gelebilir.

#7
Çift motorlu olan delta kanat yapısına sahip Eurofighter savaş uçakları hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performansıyla öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava-hava füzelerinin yanı sıra 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleri ile de hava savunması gerçekleştirebiliyor.

