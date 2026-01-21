Zeytinyağının cilde mucize etkisi için içine 2 dal atın şahit olun! Akdeniz'in altın sıvısı...
Zeytinyağı Akdeniz'in "altın sıvısı" olarak biliniyor. Zeytinyağı ile biberiye ile hazırlanan karışımın cildimiz için etkilerine kulak verme zamanı...
Doğal bir vücut nemlendiricisi olan zeytinyağı cilt için etkili bir bakım sağlar. Üçlü etki olur. Bir çok cilt nemlendirme ve bakım maskesinde kendisine yer verilen zeytinyağı, cilt güzelliğinin yanı sıra vücut sağlığı içinde Oldukça etkilidir.
– Cilde masaj yaparak uygulanabilen zeytinyağı, kırışıklıkları engellemek yapılan yüz gerdirme hareketlerine eşlik edebilir.
– Şeker ve zeytinyağı karışımı ile gün boyunca cildinizin daha yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz. Makyaj öncesinde uygulayarak makyajın cildinize oturmasını sağlayabilirsiniz.
– Zeytinyağı ve tuz karıştırılarak vücuda sürülürse cildiniz yumuşacık olur. Bunun nedeni zeytinyağının peeling işlemlerinde de rahatlıkla kullanılabilmesidir. Tuz cildinizi ölü tabakadan temizlerken zeytinyağı da bakım yapar.
– Doğum sonrası çatlak oluşumu nedeniyle zeytinyağı kullanılabilir. Çatlamış bölgeleri nemlendirerek çatlakları onarır ve kötü görüntüyü giderir.
– Cildi yumuşatarak esnek bir yapıya kavuşturan zeytinyağı cildinizin pürüzsüz görünmesini sağlar. Zeytinyağı maskelerinden sonra cilt ışıl ışıl ve yumuşak hale gelir.
Kırışıklıklar İçin Zeytinyağı Maskesi
– 1 çorba kaşığı zeytinyağı – 1 çorba kaşığı limon suyu
Limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp cildinize masaj yaparak uygulayın.
Cildinizi nemlendirecek olan maske, kırışıklıklarınızı da düzenli kullanım sonrasında giderecektir.
Zeytinyağlı vücut Maskesi
– 1 çorba kaşığı deniz tuzu – 3 çorba kaşığı zeytinyağı – Maydanoz
Püre kıvamına getirdiğiniz maydanozu zeytinyağı ve deniz tuzu ile karıştırın. Cildinize masaj yaparak karışımı sürün ve 20 dakika bekleyin. Ardından cildinizi suyla temizleyebilirsiniz. Ayda 1 kere düzenli olarak tekrarlayabilirsiniz.
Diz ve eklem ağrılarıyla başı dertte olanlar için doğanın kalbinden gelen Zeytinyağı yeniden gündeme taşındı. Zeytinyağı ile biberiye ile hazırlanan karışımın, iltihaplanmayı azaltmada ve eklem hareketliliğini desteklemede Antioksidan ve iltihap karşıtı (anti-inflamatuar) özellikleriyle modern tıbba destekleyici bir yöntem olarak tercih ediliyor.
Akdeniz'in "altın sıvısı" olarak bilinen zeytinyağı ile biberiye birleştiğinde, eklemleriniz için adeta koruyucu bir ilaç oluyor MUCİZE REÇETEN BÖYLE HAZIRLANIYOR! Evde hazırlamak oldukça basit: Küçük bir cam kavanozun içerisine yarım su bardağı sızma zeytinyağı ilave edin. Yağın içine 2 dal taze biberiye ekleyin. Eğer taze biberiye bulamıyorsanız, 1 yemek kaşığı kuru biberiye de kullanabilirsiniz. Karışımın gücünü artırmak için içine bir çay kaşığı kaya tuzu ekleyin ve hazırladığınız kavanozu 1 hafta boyunca karanlık bir dolapta bekletin. Karışım hazır olduktan sonra, ağrıyan bölgeye yatmadan önce masaj yaparak nazikçe sürün. Etkiyi artırmak için o bölgeye bir streç film veya pamuklu bezle sararak sıcak kalmasını sağlayın.
