Zeytinyağının cilde mucize etkisi için içine 2 dal atın şahit olun! Akdeniz'in altın sıvısı...

Akdeniz'in "altın sıvısı" olarak bilinen zeytinyağı ile biberiye birleştiğinde, eklemleriniz için adeta koruyucu bir ilaç oluyor MUCİZE REÇETEN BÖYLE HAZIRLANIYOR! Evde hazırlamak oldukça basit: Küçük bir cam kavanozun içerisine yarım su bardağı sızma zeytinyağı ilave edin. Yağın içine 2 dal taze biberiye ekleyin. Eğer taze biberiye bulamıyorsanız, 1 yemek kaşığı kuru biberiye de kullanabilirsiniz. Karışımın gücünü artırmak için içine bir çay kaşığı kaya tuzu ekleyin ve hazırladığınız kavanozu 1 hafta boyunca karanlık bir dolapta bekletin. Karışım hazır olduktan sonra, ağrıyan bölgeye yatmadan önce masaj yaparak nazikçe sürün. Etkiyi artırmak için o bölgeye bir streç film veya pamuklu bezle sararak sıcak kalmasını sağlayın.