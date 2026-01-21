Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor

“ÇOĞU ÜRÜNÜMÜZDE MUTLAKA ATIK ÜRÜNLER KULLANIYORUZ” Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifi Başkanı Badiye Galioğlu, 2019'da satış danışmanlığından emekli olduktan sonra kooperatifi kurduğunu söyledi. Depremde atölyelerinin yıkıldığını, bazı üyelerin evlerinin hasar gördüğünü dile getiren Galioğlu, devlet desteği sayesinde üretimi sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Galioğlu, tasarımlarda geri dönüşüme özen gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Su şişesini bile atılacak değil, kullanılacak bir eşya olarak dönüştürüyoruz. İçine kum veya minik taşlarımızı koyabiliyoruz. Doğrudan doğruya kullanılabilir bir objeye de dönüştürebiliyoruz. Çoğu ürünümüzde mutlaka atık ürünler kullanıyoruz. Kırılmış bir tepsiyi bile tablo haline getirebiliyoruz. Cam şişeleri de boyayıp üzerini mozaikleyip çok güzel desen haline getiriyoruz." Eserlerin ilgi gördüğünü anlatan Galioğlu, ayda ürettikleri 500 mozaiği kargo yoluyla her şehre ulaştırdıklarını, pazarlarının büyük bölümünün de yurt dışında olduğunu kaydetti. Galioğlu, Avrupa ülkelerine gönderdikleri ürünlere en çok rağbeti Belçika'daki firmaların gösterdiğini sözlerine ekledi.