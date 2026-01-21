  • İSTANBUL
Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor

Hatay’ın asırlık mozaik sanatı, depremin yaralarını saran kadınların ellerinde yeniden hayat bularak dünyaya açılıyor. Zorlu şartlara rağmen vazgeçmeyen Hataylı kadınlar, antik kentin kültürel mirasını Avrupa'nın dört bir yanına taşıyor.

#1
Foto - Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor

Hatay’da depremde atölyeleri yıkılan Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifi üyeleri, Valilik tarafından kurulan prefabrik çarşıda yeniden üretime başladı. Geri dönüşüm malzemelerini mermer taşlarıyla sanata dönüştüren 25 kadın, Hatay’ın kültürel simgelerini taşıyan ürünleri başta Belçika olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediyor.

#2
Foto - Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor

Antakya ilçesinin geleneksel mozaik sanatını yaşatmayı hedefleyen 25 kadın, 2019 yılında Kurtuluş Mahallesi'nde Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifini kurdu. Kooperatif üyelerinin farklı renklerdeki küçük mermer parçalarını birleştirerek ürünler tasarladıkları atölye, Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremde yıkıldı.

#3
Foto - Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor

Afetin ardından üretime bir süre evde devam eden mozaikçiler, Hatay Valiliğince kurulan Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi'nde tahsis edilen prefabrik atölyede yeniden bir araya geldi. Kadınlar, cam ve plastik şişe, mukavva, kiremit ile tahtalara tutkalla yapıştırdıkları taşlardan tablo, bardak altlığı, kitap ayracı, bileklik ve magnet gibi ürünler yapıyor. Tasarımların yüzeyine kentin tarihi ve kültürel simgelerini işleyen kooperatif üyelerinin el emeği ürünleri, yurt geneli ve Avrupa ülkelerindeki müşterilere kargo yoluyla ulaştırılıyor.

#4
Foto - Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor

“ÇOĞU ÜRÜNÜMÜZDE MUTLAKA ATIK ÜRÜNLER KULLANIYORUZ” Soteria Taş Sanatı Kadın Kooperatifi Başkanı Badiye Galioğlu, 2019'da satış danışmanlığından emekli olduktan sonra kooperatifi kurduğunu söyledi. Depremde atölyelerinin yıkıldığını, bazı üyelerin evlerinin hasar gördüğünü dile getiren Galioğlu, devlet desteği sayesinde üretimi sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Galioğlu, tasarımlarda geri dönüşüme özen gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Su şişesini bile atılacak değil, kullanılacak bir eşya olarak dönüştürüyoruz. İçine kum veya minik taşlarımızı koyabiliyoruz. Doğrudan doğruya kullanılabilir bir objeye de dönüştürebiliyoruz. Çoğu ürünümüzde mutlaka atık ürünler kullanıyoruz. Kırılmış bir tepsiyi bile tablo haline getirebiliyoruz. Cam şişeleri de boyayıp üzerini mozaikleyip çok güzel desen haline getiriyoruz." Eserlerin ilgi gördüğünü anlatan Galioğlu, ayda ürettikleri 500 mozaiği kargo yoluyla her şehre ulaştırdıklarını, pazarlarının büyük bölümünün de yurt dışında olduğunu kaydetti. Galioğlu, Avrupa ülkelerine gönderdikleri ürünlere en çok rağbeti Belçika'daki firmaların gösterdiğini sözlerine ekledi.

#5
Foto - Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor

TASARIMLAR ÜYELERE KAZANÇ SAĞLIYOR Kooperatif üyelerinden 55 yaşındaki Raniye Ekmekçioğlu, üreten kadın olmaktan mutluluk duyduğunu, işini severek yaptığını dile getirdi. 62 yaşındaki Feyruz Uslu da hobi olarak başladığı mozaik sanatı sayesinde depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını vurgulayarak, kooperatif aracılığıyla ekonomik kazanç sağladığını belirtti.

