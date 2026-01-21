  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hatay’ın mozaikleri Avrupa yolunda! Depremin izlerini mozaikle siliyorlar: Atık malzemeler sanata dönüşüyor 1926 yılına ait bir kitap Ankara Adliyesinde bulundu Zeytinyağının cilde mucize etkisi için içine 2 dal atın şahit olun! Akdeniz'in altın sıvısı... Katar Türkiye için dostluğun kralını yaptı! Anlaşma tamam, Şubat'ta kesin olarak geliyor Tavuk doktoru görev başında Sabah güneşi önerisi: Gece rahat uyku için 3 bitki! Uyku sorunu yaşayan mutlaka denesin
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Tavuk doktoru görev başında
AA Giriş Tarihi:

Tavuk doktoru görev başında

"Tavuk Doktoru" markasını tescilleten 58 yaşındaki veteriner Ayşegül Genç Özdemir, kanatlı sağlığı alanındaki yaklaşık 30 yıllık mesleki birikimini akademi ve girişimcilikle bir araya getirip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu işletmesinde danışmanlık ve klinik hizmeti sunuyor. Özdemir'in kanatlı hastalıklarına ilgisi, 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünü tanıtan televizyon programını izlemesiyle başladı. Bu alanda kariyer yapmaya karar veren Özdemir, söz konusu enstitüde staj yaparak tavuk aşıları, hastalıklar, bağışıklık mekanizmaları ve laboratuvar testleri konusunda ilk uygulamalı deneyimlerini edindi.

#1
Foto - Tavuk doktoru görev başında

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Özdemir, akademik kariyerini de aynı üniversitede sürdürdü. Özdemir, doktorasını "Sağlıklı ve Hastalıklı Tavuklardaki Escherichia Colilerin Karşılaştırılması" başlıklı tez çalışmasıyla 1996 yılında tamamladı. Doktora sürecinin ardından özel sektöre yönelen Özdemir, farklı damızlık kuruluşlar ve firmalarda görev aldı. Bu dönemde bir firmanın Almanya'nın Cuxhaven kentindeki merkezine gönderilen Özdemir, üst düzey damızlık üretimi ve ileri laboratuvar testleri konusunda uluslararası eğitimler aldı. Özdemir, 30 yıla yaklaşan meslek hayatı boyunca tavuk hastalıkları başta olmak üzere farklı kanatlı türlerinde saha, laboratuvar ve danışmanlık alanlarında deneyim kazandı.

#2
Foto - Tavuk doktoru görev başında

Bir süre danışmanlık hizmeti verdikten sonra kendi işini kurmaya karar veren Özdemir, KOSGEB desteğiyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2018 senesinde danışmanlık ofisini hayata geçirdi. Bu süreçte "Tavuk Doktoru" markasını 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescilleten Özdemir, kanatlı hayvanlar üzerine verdiği klinik ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve saha danışmanlığı temelli çalışmalar yürütüyor. Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunca düzenlenen 9. Ulusal Kümes ve Bahçe Hayvanları Gösterisi için Eskişehir'e gelen evli ve 1 çocuk annesi Veteriner Ayşegül Genç Özdemir, AA muhabirine, kanatlı sektöründe edindiği deneyimi özellikle hobi ve küçük ölçekli yetiştiricilere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

#3
Foto - Tavuk doktoru görev başında

"Tavuk Doktoru" markasıyla yola çıkarken sektörde farklı bir boşluğu doldurmak istediğini belirten Özdemir, "Veterinerliğin kanatlı sektöründe klinik ve danışmanlık olarak ayrı bir kulvar olduğunu göstermek istedim. Bu nedenle firmayı sadece bir klinik ya da laboratuvar olarak değil, bilgi ve deneyim paylaşımının merkezi olarak kurguladım." dedi. Özdemir, endüstriyel tavukçulukta hayvanların çoğu zaman üretim unsuru olarak görüldüğünü dile getirerek, "Kanatlıları sadece bir meta olarak değil, canlı olarak ele alan yetiştiricilerle çalışmak istedim. Hobi amaçlı yetiştiricilikte hayvan refahı çok daha ön planda. Bu da benim mesleki motivasyonumu artırıyor." diye konuştu.

#4
Foto - Tavuk doktoru görev başında

Danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, gıda takviyesi niteliğinde 12 farklı formülün üretimini yaptırdığını bildiren Özdemir, şöyle devam etti: "Bu ürünleri geliştirirken en önemli hedefim, merdiven altı ve kontrolsüz üretimlerin önüne geçmekti. Yanlış ürünler hayvanlara fayda yerine zarar veriyor. Bu nedenle doğru ürün seçiminin ancak doğru bilgiyle mümkün olduğunu düşünüyorum." Özdemir, ürünlerini kullanan yetiştiricilere eğitim şartı koyduğunu belirterek, "Ürün alan herkesle birebir eğitim yapıyorum. Bilgi olmadan uygulama yapılmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı. Kanatlı sağlığının aynı zamanda halk sağlığını da yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Özdemir, zoonotik hastalıkların kontrolünde veterinerler ile insan sağlığı alanında çalışanların işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Özdemir, gelecekte eğitim ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik projeleri genişleterek sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar
Aktüel

Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar

Pınar Altuğ Atacan'ın, İstanbul'un en prestijli semtlerinden biri olan Bebek'teki lüks dairesini 2,5 milyon dolara sattı. Lucca'nın gürültüs..
Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi
Ekonomi

Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi

Bursa Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte tek biniş ücreti 35 TL’de..
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Suriye hükümeti ve YPG/SDG anlaşmaya vardı. Anlaşmayı duyuran Suriye Cumhurbaşkanlığı "Anlaşma saat 20'de yürürlüğe girecek. SDG'ye 4 gün sü..
Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı
Gündem

Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı

Suriye’de on yıldır işgal altında tuttuğu bölgeleri Suriye ordusu ve Arap aşiretlerinin birkaç günlük harekatıyla kaybeden Kandil iyice tutu..
Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi
Dünya

Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen askeri operasyonlarla köşeye sıkışan, işgal ettiği toprakları tek tek kaybederek büyük bir bozgun yaşa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23