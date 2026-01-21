Tavuk doktoru görev başında
"Tavuk Doktoru" markasını tescilleten 58 yaşındaki veteriner Ayşegül Genç Özdemir, kanatlı sağlığı alanındaki yaklaşık 30 yıllık mesleki birikimini akademi ve girişimcilikle bir araya getirip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu işletmesinde danışmanlık ve klinik hizmeti sunuyor. Özdemir'in kanatlı hastalıklarına ilgisi, 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünü tanıtan televizyon programını izlemesiyle başladı. Bu alanda kariyer yapmaya karar veren Özdemir, söz konusu enstitüde staj yaparak tavuk aşıları, hastalıklar, bağışıklık mekanizmaları ve laboratuvar testleri konusunda ilk uygulamalı deneyimlerini edindi.