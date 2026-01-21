Tavuk doktoru görev başında

"Tavuk Doktoru" markasıyla yola çıkarken sektörde farklı bir boşluğu doldurmak istediğini belirten Özdemir, "Veterinerliğin kanatlı sektöründe klinik ve danışmanlık olarak ayrı bir kulvar olduğunu göstermek istedim. Bu nedenle firmayı sadece bir klinik ya da laboratuvar olarak değil, bilgi ve deneyim paylaşımının merkezi olarak kurguladım." dedi. Özdemir, endüstriyel tavukçulukta hayvanların çoğu zaman üretim unsuru olarak görüldüğünü dile getirerek, "Kanatlıları sadece bir meta olarak değil, canlı olarak ele alan yetiştiricilerle çalışmak istedim. Hobi amaçlı yetiştiricilikte hayvan refahı çok daha ön planda. Bu da benim mesleki motivasyonumu artırıyor." diye konuştu.