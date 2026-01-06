Türkiye’ye kafa tutuyorlardı! Jet misilleme geldi
Türkiye'ye kafa tutan terör örgütü, belasını buldu. Jet misilleme saldırısı, hiç beklenmedik bir anda geldi. İşte detaylar...
Türkiye'ye kafa tutan terör örgütü, belasını buldu. Jet misilleme saldırısı, hiç beklenmedik bir anda geldi. İşte detaylar...
Suriye ordusu, Deyr Hafir çevresinde terör örgütü SDG'ye ait insansız hava araçlarının fırlatıldığı noktaları hedef alarak misilleme saldırısı düzenledi. SDG geçtiğimiz günlerde Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almış ve saldırıda siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralanmıştı.
Suriye ordusunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.
10 Mart mutabakatına göre yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG bu şarta yanaşmamış ve bu durum büyük bir krize dönüşmüştü. Bölgedeki saldırılarına devam eden SDG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23