Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

Arafi, konuşmasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırgan politikalarının yanlış bir hesap olduğunu savundu. Ayetullah Arafi, “ABD ve İsrail saldırılar başlatarak hesap hatası yaptı” ifadelerini kullanarak Tahran yönetiminin geri adım atmayacağı mesajını verdi. Arafi ayrıca İran'ın askeri ve siyasi kurumlarının birlik içinde olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim.”