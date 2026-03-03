Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar
ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken son dönemde Türkiye'ye karşı düşmanlık mesajları veren Güney Kıbrıs füzelerin hedefi olmaya başladı.
Ortadoğu’da İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim yeni açıklamalarla daha da yükseldi. İran Devrim Muhafızları bünyesindeki füze birliklerinin komutan yardımcısı General Serdar Cabbari, ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğini hedef alan sert açıklamalar yaptı. Cabbari, Amerikan savaş uçaklarının büyük kısmının Kıbrıs’a taşındığını söyleyerek, “Kıbrıs’a o kadar çok füze fırlatacağız ki Amerikalılar oradan da kaçmak zorunda kalacak” dedi.
Aynı dönemde İran’da yeni lider seçilene kadar ülkeyi yönetecek Geçici Liderlik Konseyi’nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi de ilk kez konuşarak, tüm devlet kurumlarının ve silahlı kuvvetlerin İran halkının hizmetinde olduğunu açıkladı. Açıklamalar, İran-ABD/İsrail hattında yeni bir askeri ve siyasi gerilimin habercisi olarak değerlendiriliyor.
İran Devrim Muhafızları’na bağlı Füze Güçleri Komutan Yardımcısı General Serdar Cabbari, bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cabbari, ABD’nin savaş uçaklarının önemli bir bölümünü Kıbrıs’a konuşlandırdığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Amerikalılar uçaklarının çoğunu Kıbrıs’a taşıdı. Kıbrıs’a o kadar çok füze fırlatacağız ki Amerikalılar oradan da kaçacaklar.” Bu açıklama, İran’ın Doğu Akdeniz’deki ABD ve Batı askeri varlığına karşı yeni bir askeri mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.
Uzmanlara göre İran'ın bu açıklaması, ABD’nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki üslerini hedef alabilecek balistik füze kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan bir caydırıcılık mesajı niteliği taşıyor.
İran’da siyasi cephede de önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni lider seçilene kadar ülkeyi yönetecek Geçici Liderlik Konseyi’nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, göreve getirildikten sonra ilk kez kamuoyuna konuştu. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre Arafi, konseyin çalışma biçimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Arafi, Uzmanlar Meclisi yeni lideri seçene kadar Geçici Liderlik Konseyi’nin düzenli toplantılar yaparak devlet işlerini yürüteceğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Uzmanlar Meclisi yeni lider seçmek için hızla harekete geçecektir. O zamana kadar Konsey düzenli toplantılarla işleri yürütecektir.”
Arafi, konuşmasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırgan politikalarının yanlış bir hesap olduğunu savundu. Ayetullah Arafi, “ABD ve İsrail saldırılar başlatarak hesap hatası yaptı” ifadelerini kullanarak Tahran yönetiminin geri adım atmayacağı mesajını verdi. Arafi ayrıca İran'ın askeri ve siyasi kurumlarının birlik içinde olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim.”
