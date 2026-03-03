  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hürmüz kapandı: Bir damla petrol geçişine izin yok! Operasyonlardan hep bir şekilde kurtulduğu için “Bu işin içinde iş var” deniliyordu! İran’da hain ilan edilen komutan için harekete geçildi Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar İran saldırıları Körfez’in savunma kalkanını karpuz gibi yardı! İki Müslüman ülkeden ABD’ye “Bizi kurtarın” çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu maalesef gerçek oluyor Türkiye'den düzinelerce TB2 alan Ukrayna'dan şok eden şart: İHA'larını vururuz ama karşılığında bize yardım edeceksiniz Türkiye'den zırhlı araç alıp ismini değiştirdiler! 800 adetlik olay hamle duyuruldu Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Katar'dan Patriot tepkisi: 'Doğru değil' diyerek duyurdular
Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken son dönemde Türkiye'ye karşı düşmanlık mesajları veren Güney Kıbrıs füzelerin hedefi olmaya başladı.

#1
Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

Ortadoğu’da İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim yeni açıklamalarla daha da yükseldi. İran Devrim Muhafızları bünyesindeki füze birliklerinin komutan yardımcısı General Serdar Cabbari, ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğini hedef alan sert açıklamalar yaptı. Cabbari, Amerikan savaş uçaklarının büyük kısmının Kıbrıs’a taşındığını söyleyerek, “Kıbrıs’a o kadar çok füze fırlatacağız ki Amerikalılar oradan da kaçmak zorunda kalacak” dedi.

#2
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

Aynı dönemde İran’da yeni lider seçilene kadar ülkeyi yönetecek Geçici Liderlik Konseyi’nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi de ilk kez konuşarak, tüm devlet kurumlarının ve silahlı kuvvetlerin İran halkının hizmetinde olduğunu açıkladı. Açıklamalar, İran-ABD/İsrail hattında yeni bir askeri ve siyasi gerilimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Füze Güçleri Komutan Yardımcısı General Serdar Cabbari, bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

Cabbari, ABD’nin savaş uçaklarının önemli bir bölümünü Kıbrıs’a konuşlandırdığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Amerikalılar uçaklarının çoğunu Kıbrıs’a taşıdı. Kıbrıs’a o kadar çok füze fırlatacağız ki Amerikalılar oradan da kaçacaklar.” Bu açıklama, İran’ın Doğu Akdeniz’deki ABD ve Batı askeri varlığına karşı yeni bir askeri mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

#5
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

Uzmanlara göre İran'ın bu açıklaması, ABD’nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki üslerini hedef alabilecek balistik füze kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan bir caydırıcılık mesajı niteliği taşıyor.

#6
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

İran’da siyasi cephede de önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni lider seçilene kadar ülkeyi yönetecek Geçici Liderlik Konseyi’nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, göreve getirildikten sonra ilk kez kamuoyuna konuştu. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre Arafi, konseyin çalışma biçimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Arafi, Uzmanlar Meclisi yeni lideri seçene kadar Geçici Liderlik Konseyi’nin düzenli toplantılar yaparak devlet işlerini yürüteceğini belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Uzmanlar Meclisi yeni lider seçmek için hızla harekete geçecektir. O zamana kadar Konsey düzenli toplantılarla işleri yürütecektir.”

#7
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İran kararını duyurdu: O kadar füze atacağız ki kaçacaklar

Arafi, konuşmasında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırgan politikalarının yanlış bir hesap olduğunu savundu. Ayetullah Arafi, “ABD ve İsrail saldırılar başlatarak hesap hatası yaptı” ifadelerini kullanarak Tahran yönetiminin geri adım atmayacağı mesajını verdi. Arafi ayrıca İran'ın askeri ve siyasi kurumlarının birlik içinde olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim.”

ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Gündem

ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD’ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt’te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu. Ayrıca İran'ın birkaç ABD uçağını düşürdüğü iddia ediliyor...
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Gündem

Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Büyük şeytan ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda kötü haber gelmeye devam ediyor. Cu..
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli
Dünya

Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli

Katar, "Böyle bir saldırıya karşılık verilmeden geçilmez. İran bedel ödemeli. En sonunda bu kriz diyalog yoluyla çözülmeli. Şu an için İran ..
