Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: “Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor”

Türkiye'nin kazanan Yunan ve İsrail diplomasisinin ise en büyük kaybeden olduğunu aktaran gazete, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırıldığını resmen açıkladığını bildirdi. ABD Kongresi ve hava üstünlüğünden endişe duyan İsrail'in engeller inşa etmeye çalışmasına rağmen, Türkiye'nin 5 adet F-35 savaş uçağı alımı noktasında söz aldığı ifade edildi. Altı yıl süren yaptırımların, Beştepe'de birkaç saat içinde iskambil kağıtlarından yapılmış bir ev gibi çöktüğü vurgulandı. Haberde son olarak Türkiye'nin artık Batı'nın kapısında bekleyen değil Batı'yı yalvartan bir güç olduğu dile getirilirken, NATO'nun en güçlü ordularından birine ve güçlü bir yerli silah sanayisine sahip olan Ankara'nın, kendi doktrinini tüm dünyaya kabul ettirdiği vurgulandı.