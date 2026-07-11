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Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: "Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor"

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Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: “Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor”

Yunan medyası, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından büyük bir hezimet psikolojisiyle Türkiye’nin elde ettiği jeopolitik başarıyı masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik hamleleriyle ABD ve Avrupa başkentlerini "çaresiz bıraktığını" savunan Yunan analistler, Türkiye'nin artık Batı'nın kapısında bekleyen değil, kendi şartlarını dünyaya kabul ettiren bir bölgesel güç olduğunu itiraf etti. Özellikle F-35 ve S-400 konularındaki gelişmeler, Yunanistan’da diplomatik bir şok etkisine yol açtı.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: "Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor"

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni manşetine alan Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğdiğini, S-400 krizinin aşıldığını ve F-35'leri Türkiye'ye altın tepside sunduğunu bildirdi.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: "Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki NATO Zirvesi'nde Avrupa başkentlerini şaşkına çeviren ve çaresiz bırakan devasa bir jeopolitik zafer elde ettiği ifade edilen haberde, yıllarca Batı'nın görmezden gelmeye çalıştığı Ankara'nın, zirveyi mutlak egemenliğinin kişisel bir gösterisine dönüştürdüğü aktarıldı.

#3
Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: "Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor"

Türkiye'nin, diğer müttefiklerinin sahip olmadığı her şeye sahip olduğunu zirvede gösterdiği dile getirilen haberde, Ankara'nın kendisini uluslararası satranç tahtasının tek ve yeri doldurulamaz düzenleyicisi ilan ettiği vurgulandı. Zirvenin, Avrupa için sorunlu başladığı dile getirilen haberde, Trump'ın, Madrid ve Berlin'in savunma harcamalarını "saçma" olarak nitelendirerek Avrupa'ya sert eleştiriler yönelttiği aktarıldı. ABD Başkanı'nın Avrupa'ya öfkesini, "güçlü lider ve dostu" Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılmasaydı, zirveye ayak bile basmayacağını açıklamasıyla net bir biçimde gösterdiğinin altı çizildi.

#4
Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: "Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor"

Ankara'nın Trump'ı karşılamasının, Osmanlı İmparatorluğu yıllarını andırdığı dile getirilen haberde, atlı birliklerin, onur kıtasının ve savaş uçaklarının gökyüzünü Amerika Birleşik Devletleri'nin renkleriyle boyamasının Washington'da olumlu karşılandığı ifade edildi. Türkiye'nin diplomatik zaferinin Orta Doğu'ya kadar uzandığı belirtilen haberde, zirve sırasında Trump'ın, ABD'nin bir zamanlar kara listeye aldığı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiği dile getirildi. "Bu akıl almaz gelişmenin ardında tamamen Erdoğan'ın eli var" denilen haberde, Türkiye'nin, Esed'in düşüşünden sonra ABD ile birlikte hareket ederek güney komşusu hakkında söz sahibi olduğu mesajını tüm dünyaya verdiği aktarıldı.

#5
Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: "Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor"

Türkiye'nin kazanan Yunan ve İsrail diplomasisinin ise en büyük kaybeden olduğunu aktaran gazete, Trump'ın Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırıldığını resmen açıkladığını bildirdi. ABD Kongresi ve hava üstünlüğünden endişe duyan İsrail'in engeller inşa etmeye çalışmasına rağmen, Türkiye'nin 5 adet F-35 savaş uçağı alımı noktasında söz aldığı ifade edildi. Altı yıl süren yaptırımların, Beştepe'de birkaç saat içinde iskambil kağıtlarından yapılmış bir ev gibi çöktüğü vurgulandı. Haberde son olarak Türkiye'nin artık Batı'nın kapısında bekleyen değil Batı'yı yalvartan bir güç olduğu dile getirilirken, NATO'nun en güçlü ordularından birine ve güçlü bir yerli silah sanayisine sahip olan Ankara'nın, kendi doktrinini tüm dünyaya kabul ettirdiği vurgulandı.

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