Türkiye’ye kafa tutan ülke, sonunda teslimiyeti itiraf etti: “Batı bile artık Ankara’ya yalvarıyor”
Yunan medyası, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından büyük bir hezimet psikolojisiyle Türkiye’nin elde ettiği jeopolitik başarıyı masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik hamleleriyle ABD ve Avrupa başkentlerini "çaresiz bıraktığını" savunan Yunan analistler, Türkiye'nin artık Batı'nın kapısında bekleyen değil, kendi şartlarını dünyaya kabul ettiren bir bölgesel güç olduğunu itiraf etti. Özellikle F-35 ve S-400 konularındaki gelişmeler, Yunanistan’da diplomatik bir şok etkisine yol açtı.