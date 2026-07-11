Siyonist, Filistinliyi açlığa sürüklüyor: Ablukayla darıyı bombayla arıyı yok ettiler

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ARICILIK MALZEMELERİNİN GAZZE'YE GİRİŞİNİ SAĞLAMALI: Filistinli Iyd, İsrail ablukası nedeniyle bal mumu, çerçeve, kovan ve diğer temel ekipmanların temin edilemediğini, mevcut malzemelerin fiyatlarının ise saldırılar öncesine göre onlarca kat arttığını belirtti. İsrail saldırıları sırasında yaşanan yakıt krizi nedeniyle bazı Filistinlilerin bal dolu çerçeveleri ve boş kovanları yakacak olarak kullanmak zorunda kaldığını aktaran Iyd, bunun bugün yaşanan ekipman sıkıntısını daha da derinleştirdiğini ifade etti. Uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Iyd, "Bize bal mumu, çerçeve, kovan, şeker ve güvenli çalışma alanları sağlansın. Malzemeler Gazze'ye girsin, bitki örtüsü yeniden oluşsun, biz de yeniden kaliteli ve doğal bal üretelim." diye konuştu.