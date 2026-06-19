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Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar

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Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'den dikkat çeken bir alım ve hemen ardından bir satış geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar

Koç Holding bünyesindeki Arçelik, ​Whirlpool ile yaptığı anlaşma ​kapsamında şirketin Beko Europe'taki yüzde 25 hissesini 71,5 milyon Euro karşılığında satın aldı. Arçelik ayrıca yüzde 2,9 hissesini de 2 milyar ‌lira ⁠karşılığında Whirlpool'a sattı.

#2
Foto - Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar

Arçelik 2024 yılı Nisan ayında, ‌dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden ⁠Whirlpool'un Avrupa'daki faaliyetlerini satın almış, ‌yapılan anlaşma kapsamında Whirlpool da ‌devralınan işletmelerin yerleştirildiği Beko Europe'ta yüzde 25 hisse sahibi olmuştu.

#3
Foto - Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar

Arçelik, ‌KAP'a yaptığı açıklamada, Whirlpool ile 1 ‌Nisan'da yürürlüğe giren pay sahipleri sözleşmesinin fesh edildiği, marka lisans sözleşmesinin ise yürürlükte ‌kalacağı ifade edildi. Arçelik, Beko ​Europe'taki yüzde 25 hissenin 71,5 milyon euroya alımı için ayrıca bir pay alım sözleşmesi imzaladı.

#4
Foto - Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar

Arçelik ayrıca, pay geri alım programı kapsamında borsadan aldığı, sermayenin yüzde 2,9'una karşılık gelen hisseyi Whirlpool'a 2 milyar ​lira karşılığında sattı. ​Hisselerin satış fiyatı ​103,71 ile dünkü kapanış fiyatı olan 103,8 liraya ⁠göre sınırlı iskontolu belirlendi.

#5
Foto - Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar

Arçelik son olarak 2022 yılında Whirlpool ile yaptığı anlaşma ​ile aldığı Rusya'daki ​Indesit ve Whirlpool şirketleri için 40 milyon Euro ​ödeme yaparak, anlaşma kapsamındaki tüm ödeme yükümlülüklerini tamamladı.

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