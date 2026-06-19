Koç Holding'de hareketli günler: Önce aldılar, sonra sattılar
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'den dikkat çeken bir alım ve hemen ardından bir satış geldi. İşte detaylar...
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Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'den dikkat çeken bir alım ve hemen ardından bir satış geldi. İşte detaylar...
Koç Holding bünyesindeki Arçelik, Whirlpool ile yaptığı anlaşma kapsamında şirketin Beko Europe'taki yüzde 25 hissesini 71,5 milyon Euro karşılığında satın aldı. Arçelik ayrıca yüzde 2,9 hissesini de 2 milyar lira karşılığında Whirlpool'a sattı.
Arçelik 2024 yılı Nisan ayında, dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Whirlpool'un Avrupa'daki faaliyetlerini satın almış, yapılan anlaşma kapsamında Whirlpool da devralınan işletmelerin yerleştirildiği Beko Europe'ta yüzde 25 hisse sahibi olmuştu.
Arçelik, KAP'a yaptığı açıklamada, Whirlpool ile 1 Nisan'da yürürlüğe giren pay sahipleri sözleşmesinin fesh edildiği, marka lisans sözleşmesinin ise yürürlükte kalacağı ifade edildi. Arçelik, Beko Europe'taki yüzde 25 hissenin 71,5 milyon euroya alımı için ayrıca bir pay alım sözleşmesi imzaladı.
Arçelik ayrıca, pay geri alım programı kapsamında borsadan aldığı, sermayenin yüzde 2,9'una karşılık gelen hisseyi Whirlpool'a 2 milyar lira karşılığında sattı. Hisselerin satış fiyatı 103,71 ile dünkü kapanış fiyatı olan 103,8 liraya göre sınırlı iskontolu belirlendi.
Arçelik son olarak 2022 yılında Whirlpool ile yaptığı anlaşma ile aldığı Rusya'daki Indesit ve Whirlpool şirketleri için 40 milyon Euro ödeme yaparak, anlaşma kapsamındaki tüm ödeme yükümlülüklerini tamamladı.
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