Ve Dursun Özbek'te bardak taştı, Galatasaray'da ipler tamamen koptu! Bir dönem bitti bitiyor...
Galatasaray'da Icardi muamması tüm hızıyla sürüyor...
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Galatasaray'da Icardi muamması tüm hızıyla sürüyor...
Galatasaray'da sözleşmesinin sonuna gelen Mauro Icardi'nin Dursun Özbek'in yeni teklifine geri dönüş yapmaması bardağı taşırdı. 33 yaşındaki futbolcunun geleceğine dair nihai kararın verildiği belirtildi.
Galatasaray'da bir dönem artık sona eriyor. Dursun Özbek'in yeni sözleşme teklifine dönüş yapmayan Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın 5 milyon euroluk teklifine geri dönüş yapmayan ve menajeri Pino ile görüşülmesine rağmen işi ağırdan alan Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların sabrını taşırdı.
Arjantinli yıldızın geride bıraktığımız sezon eski performansından uzak bir görüntü çizmesine rağmen yapılan teklife olumlu yanıt vermemesi ve daha iyi şartlar istemesinin ipleri kopardığı aktarıldı.
Icardi'nin Okan Buruk'un yeni sezon planında yer almadığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde golcü transferi için çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
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