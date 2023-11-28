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Medya
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Türkiye'ye getirilen Filistinli kanser hastası çocuklara böyle saldırdı! Sende hiç utanma yok mu be kadın

2023-11-28 14:22:07
Türkiye'ye getirilen Filistinli kanser hastası çocuklara böyle saldırdı! Sende hiç utanma yok mu be kadın

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye'de yabancı düşmanlığına dikkat çeken bir figür olarak bilinen İlay Aksoy'un yediği son haltı köşesine taşıdı. Aksoy'un geçmişte İyi Parti'nin Fatih Belediye Başkan adaylığı için mücadele ettiğini ve yabancı düşmanlığına dair çeşitli söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Altınok, yıkılmadık hastanesi kalmayan Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirilen çocuklar için “Bu insanlar kanser hastaları mı şimdi?" ifadelerini kullanan Aksoy’a efsane bir kapak yaptı. “Aksoy'un bir kanser hastasından beklentisi nedir? Kanser hastaları gülümseyemez mi? Fotoğraf üzerinden gözle muayene etmeyi hangi tıp fakültesinde öğrenmiştir? Ayrıca fotoğrafınıza bakınca siz de "normal gibi" görünüyorsunuz İlay Hanım. Aklınızı esir alıp sizi hasta eden nefretiniz, yabancı düşmanlığınız hiç belli olmuyor” diyen Altınok, şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye'ye getirilen Filistinli kanser hastası çocuklara böyle saldırdı! Sende hiç utanma yok mu be kadın

“1969'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde doğan, T.C., KKTC ve Avusturalya vatandaşı olan İlay Aksoy Türkiye'deki yabancı düşmanlığının yükselen yıldızlarından.  DP'ye geçmeden önce İyi Parti'nin Fatih Belediye Başkan adaylığı için uğraştığını hatırlıyorum. Her yanı "Suriyelileri göndereceğiz" afişleriyle donatıyordu. Yolda gördüğü "yabancıların" fotoğraflarını çekip paylaşmak gibi hobileri vardı. 

#2
Foto - Türkiye'ye getirilen Filistinli kanser hastası çocuklara böyle saldırdı! Sende hiç utanma yok mu be kadın

Şimdilerde faşist güruh arasında Arap nefretinin yeni nesnesi Filistinliler olduğu için o da alan değiştirmiş. Yıkılmadık hastanesi kalmayan Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirilen çocukları gerçekten hastalar mı diye sosyal medyada muayene ediyor.  Dün de Filistin'den getirilen çocukların bir fotoğrafını yayınlayıp atına şu notu iliştirmişti: 

#3
Foto - Türkiye'ye getirilen Filistinli kanser hastası çocuklara böyle saldırdı! Sende hiç utanma yok mu be kadın

"Bu insanlar kanser hastaları mı şimdi?"  Aksoy'un bir kanser hastasından beklentisi nedir? Kanser hastaları gülümseyemez mi? Fotoğraf üzerinden gözle muayene etmeyi hangi tıp fakültesinde öğrenmiştir?  Ayrıca fotoğrafınıza bakınca siz de "normal gibi" görünüyorsunuz İlay Hanım. Aklınızı esir alıp sizi hasta eden nefretiniz, yabancı düşmanlığınız hiç belli olmuyor.”

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