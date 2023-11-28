Türkiye'ye getirilen Filistinli kanser hastası çocuklara böyle saldırdı! Sende hiç utanma yok mu be kadın

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye'de yabancı düşmanlığına dikkat çeken bir figür olarak bilinen İlay Aksoy'un yediği son haltı köşesine taşıdı. Aksoy'un geçmişte İyi Parti'nin Fatih Belediye Başkan adaylığı için mücadele ettiğini ve yabancı düşmanlığına dair çeşitli söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Altınok, yıkılmadık hastanesi kalmayan Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirilen çocuklar için “Bu insanlar kanser hastaları mı şimdi?" ifadelerini kullanan Aksoy’a efsane bir kapak yaptı. “Aksoy'un bir kanser hastasından beklentisi nedir? Kanser hastaları gülümseyemez mi? Fotoğraf üzerinden gözle muayene etmeyi hangi tıp fakültesinde öğrenmiştir? Ayrıca fotoğrafınıza bakınca siz de "normal gibi" görünüyorsunuz İlay Hanım. Aklınızı esir alıp sizi hasta eden nefretiniz, yabancı düşmanlığınız hiç belli olmuyor” diyen Altınok, şunları kaydetti: