Türkiye'ye düşmanlığı sonlandıran ülkeden flaş teklif: Biz açmaya hazırız son karar Ankara'nın

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde gelinen son seviyeyi değerlendiren Kostanyan, 33 yıl sonra kara sınırının açılması konusuna değinerek Ermenistan’ın bu sürece hazır olduğunu ifade etti. Siyasi ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirten Kostanyan, sınırda gerekli altyapının oluşturulduğunu vurgulayarak “Ermenistan buna bugün, hatta dün bile hazırdı. Hem siyasi hem de teknik açıdan hazırız; sınırda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu noktada karar Türkiye tarafında” dedi.