SON DAKİKA
Türkiye'ye düşmanlığı sonlandıran ülkeden flaş teklif: Biz açmaya hazırız son karar Ankara'nın En ucuz elektrikli otomobil yenilendi! Fiyatı şaşırtıyor AB’den yeni kimlik doğrulaması! Sadece 48 saat dayanabildi Hürmüz düğümü enerji dönüşümünü hızlandırdı! Alfa Romeo Tonale Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri dikkat çekiyor Gelişigüzel vitamin kullanımı tehlike saçıyor: Bu ayrıma mutlaka kulak verilmeli artık! Ebegümeci bağışıklık sistemini güçlendiriyor... O hastalıklara derman olacak Tarih boyunca sofraların baştacı yaptılar... Hangi ülke en çok ne  tüketiyor
Türkiye'ye düşmanlığı sonlandıran ülkeden flaş teklif: Biz açmaya hazırız son karar Ankara'nın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye düşmanlığı sonlandıran ülkeden flaş teklif: Biz açmaya hazırız son karar Ankara'nın

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Antalya Diplomasi Formu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'ye 'hazırız' mesajı verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Antalya Diplomasi Forumu’nda, ABD-İran geriliminden Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere, Türkiye ile normalleşme sürecinden Azerbaycan ile ilişkilere kadar birçok başlıkta gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde gelinen son seviyeyi değerlendiren Kostanyan, 33 yıl sonra kara sınırının açılması konusuna değinerek Ermenistan’ın bu sürece hazır olduğunu ifade etti. Siyasi ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirten Kostanyan, sınırda gerekli altyapının oluşturulduğunu vurgulayarak “Ermenistan buna bugün, hatta dün bile hazırdı. Hem siyasi hem de teknik açıdan hazırız; sınırda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu noktada karar Türkiye tarafında” dedi.

İki ülke arasındaki temasların son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, diyalogun yalnızca Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde kalmadığını, liderler seviyesine taşındığını aktardı. Ayrıca farklı bakanlıklar arasında da temasların başladığını ifade eden Kostanyan sürecin yapıcı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yeni bir görüşme planı olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Kostanyan, şu an için planlanmış bir randevu bulunmadığını söyledi. İki liderin iletişim halinde olduğunu belirten Kostanyan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ziyaretin önemli bir adım olduğunu hatırlattı. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi
Gündem

Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi

Milli yas ve derin bir keder içerisinde olduğumuz, 10 masum evladımızın şehadetiyle sarsıldığımız o kara günün akşamında, sözde halkın temsi..
CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Gündem

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntüler..
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yerel

Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!

Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen şüphelilerden Yalçın Demir Kırbaş (17), polisten kaçarken çıktığı çatıdan ..
Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü!
Gündem

Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı üç-dört günde teslim alma hayallerinin hüsranla sonuçlandığını ilan etti. Washing..
Pezeşkiyan'dan ABD ve Siyonist rejime sert uyarı: "Toprak bütünlüğümüzü savunacağız"
Gündem

Pezeşkiyan'dan ABD ve Siyonist rejime sert uyarı: "Toprak bütünlüğümüzü savunacağız"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik sözde deniz ablukası ve kışkırtıcı hamlelerine sert tepki gösterdi. Pakistan Baş..
Ağzından köpükler saçıldı: Cemil Tugay’dan AK Partili kadın üyeye terbiyesizlik!
Gündem

Ağzından köpükler saçıldı: Cemil Tugay’dan AK Partili kadın üyeye terbiyesizlik!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, meclis görüşmeleri sırasında tartıştığı AK Partili kadın meclis üyesine "sahtekar" ..
