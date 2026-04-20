Türkiye'ye düşmanlığı sonlandıran ülkeden flaş teklif: Biz açmaya hazırız son karar Ankara'nın
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Antalya Diplomasi Formu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'ye 'hazırız' mesajı verdi.
Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Antalya Diplomasi Forumu’nda, ABD-İran geriliminden Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere, Türkiye ile normalleşme sürecinden Azerbaycan ile ilişkilere kadar birçok başlıkta gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde gelinen son seviyeyi değerlendiren Kostanyan, 33 yıl sonra kara sınırının açılması konusuna değinerek Ermenistan’ın bu sürece hazır olduğunu ifade etti. Siyasi ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirten Kostanyan, sınırda gerekli altyapının oluşturulduğunu vurgulayarak “Ermenistan buna bugün, hatta dün bile hazırdı. Hem siyasi hem de teknik açıdan hazırız; sınırda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu noktada karar Türkiye tarafında” dedi.
İki ülke arasındaki temasların son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, diyalogun yalnızca Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde kalmadığını, liderler seviyesine taşındığını aktardı. Ayrıca farklı bakanlıklar arasında da temasların başladığını ifade eden Kostanyan sürecin yapıcı şekilde ilerlediğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yeni bir görüşme planı olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Kostanyan, şu an için planlanmış bir randevu bulunmadığını söyledi. İki liderin iletişim halinde olduğunu belirten Kostanyan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ziyaretin önemli bir adım olduğunu hatırlattı. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23