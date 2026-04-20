Özel hastaneye gidenlere müjde! Tek kuruş bile ödemeyeceksiniz
Özel hastanelerin talep edebileceği ilave ücretlerde yasal sınır yüzde 200 olarak belirlenirken, SGK uzmanı İsa Karakaş bazı kritik hizmetlerin tamamen ücretsiz olması gerektiğini açıkladı. Acil müdahaleler, yoğun bakım, kanser tedavisi ve kalp cerrahisi gibi işlemler için hastanelerin tek kuruş fark alma hakkı bulunmuyor. Şüpheli ödemelerle karşılaşan vatandaşların ALO 170 üzerinden haklarını araması ve detaylı fatura talep etmesi hayati önem taşıyor.