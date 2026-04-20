İtalya, herkesi ters köşe yapıp savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi: Dünyayı şaşırtan Bayraktar TB3 hamlesi

İtalya, kısa pistli uçak gemilerinde kullanmak üzere Türkiye’den Bayraktar TB3 SİHA tedarik etme kararı alarak Avrupa’da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Baykar ve Leonardo arasındaki stratejik ortaklık, Ankara’yı Avrupa’nın gelişen güvenlik mimarisinin merkezine taşıyan "sessiz bir devrim" olarak nitelendiriliyor. Bu hamleyle iki ülke, hem Akdeniz’deki enerji güvenliğini hem de insansız hava sistemleri üzerindeki teknolojik iş birliğini en üst seviyeye çıkaracak.