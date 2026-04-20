  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
İtalya, herkesi ters köşe yapıp savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi: Dünyayı şaşırtan Bayraktar TB3 hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalya, kısa pistli uçak gemilerinde kullanmak üzere Türkiye’den Bayraktar TB3 SİHA tedarik etme kararı alarak Avrupa’da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Baykar ve Leonardo arasındaki stratejik ortaklık, Ankara’yı Avrupa’nın gelişen güvenlik mimarisinin merkezine taşıyan "sessiz bir devrim" olarak nitelendiriliyor. Bu hamleyle iki ülke, hem Akdeniz’deki enerji güvenliğini hem de insansız hava sistemleri üzerindeki teknolojik iş birliğini en üst seviyeye çıkaracak.

#1
İtalya ve Türkiye arasındaki savunma iş birliği, İtalya Donanması’nın Bayraktar TB3 SİHA tedarik kararıyla tarihinin en güçlü dönemine giriyor.

#2
Baykar CEO’su Haluk Bayraktar’ın 17 Nisan’da yaptığı açıklamalarla netleşen bu hamle, İtalya’yı Avrupa’da uçak gemilerinde Türk İHA’larını kullanan ilk ülke yapacak. Kısa pistli gemilere (Cavour amfibi hücum gemisi gibi) iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip TB3’lerin, İtalya’nın Akdeniz’deki deniz gözetleme ve vuruş kapasitesini radikal şekilde artırması bekleniyor.

#3
Uzmanlar bu anlaşmayı, "Ankara’yı Avrupa’nın gelişen güvenlik mimarisinin merkezine taşıyan sessiz bir devrim" olarak nitelendiriyor.

#4
İki ülke arasındaki bu yakınlaşma sadece bir alışverişle sınırlı kalmayıp, endüstriyel bir ortaklığa da dayanıyor. 2025 yılında kurulan ve Haziran 2025 itibarıyla resmi faaliyetlerine başlayan LBA Systems (Leonardo ve Baykar ortaklığı), hem Avrupa hem de küresel pazar için ortak insansız sistemler üretmeyi hedefliyor.

#5
Roma ve Ankara’nın, özellikle Libya’daki enerji güvenliği, göç kontrolü ve Akdeniz’deki stratejik çıkarları bu ittifakın temel dinamiğini oluşturuyor.

#6
Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin İsrail’e karşı takındığı sertleşen tutum ve savunma anlaşmalarını askıya alması, iki ülkenin dış politikada da birbirine her zamankinden daha fazla yaklaştığını gösteriyor.

#7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23