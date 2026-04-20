  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor

Son dönemde Türkiye'den Mısır'a yapılan yatırımlar artış göstermeye başladı. Bir teksitil devi daha Arap ülkesine gidiyor. Yatırım için imzalar atıldı.

1
#1
Foto - Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türk şirketlerin üretimde yeni gözdesi Mısır, bir haftada iki yatırımcıyı ağırladı. Turizmden beyaz eşyaya birçok Türk firmasının üretim için tesis kurduğu Mısır, son 3 yılda tekstilcilerin adeta üretim üssü haline geldi. Milyar dolarlık Türk yatırımının olduğu Mısır’a ayda birkaç Türk şirketi üretim için anlaşma imzaladığını duyuruyor.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor

Geçen hafta ise iki Türk şirketi peş peşe yatırım yapacağını açıkladı. Tekstil ve otomotiv yan sanayi sektöründen gelen yatırımların ikisi de Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’ne (SCZONE) yapılacak. Yatırımlardan ilki Türkiye’nin en eski tekstil şirketlerinden biri olan Atesan. Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nin İdari Başkent’teki merkezinde düzenlenen törenle SCZONE Başkanı Velid Cemaleddin katılırken, sözleşme Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şeyhun ve Türk şirketinin yöneticileri Onur Dalman ile Emre Atalık tarafından imzalandı.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor

Türk tekstil sektörünün Mısır’daki yeni yatırımı olan Atesan Tekstil projesi, 6,5 milyon dolarlık bir sermaye ile kurulacak. Proje, Qantara Batı Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen 20 bin metrekarelik alanda dokuma kumaş üretimi gerçekleştirecek. Tesisin tam kapasite ile faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 200 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor

Atesan Tekstil, İstanbul Sultanhamam kökenli bir şirket. 1950'lerden beri İstanbul ve Uşak'ta faaliyet gösteren köklü bir dokuma kumaş üreticisi ve toptancısı.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor

Mısır’a yapılacak olan ikinci yatırım için de aynı merkezde imza töreni düzenlendi. Bu şirket Türk-Mısır ortaklığında kurulan SAI HYDRAULIC. Römork tesisi olarak kurulacak olan fabrika, 12 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştirecek. 150’ye yakın kişiye istihdam sağlayacak tesisin imza törenine SCZONE Başkanı Velid Cemaleddin, şirketin Türk ve Mısırlı ortakları Selim Dağ ve Ibrahim Hassan Ahmed katıldı. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla kurulacak tesis, 2027 yılında hidrolik ekipman da üretecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23