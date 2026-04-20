Beklenmedik gelişme! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a duble fabrika kuruyor

Mısır’a yapılacak olan ikinci yatırım için de aynı merkezde imza töreni düzenlendi. Bu şirket Türk-Mısır ortaklığında kurulan SAI HYDRAULIC. Römork tesisi olarak kurulacak olan fabrika, 12 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştirecek. 150’ye yakın kişiye istihdam sağlayacak tesisin imza törenine SCZONE Başkanı Velid Cemaleddin, şirketin Türk ve Mısırlı ortakları Selim Dağ ve Ibrahim Hassan Ahmed katıldı. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla kurulacak tesis, 2027 yılında hidrolik ekipman da üretecek.