Arap ülkesinden çok konuşulacak 'Türkiye' çıkışı: Bize destek verin ordu kuralım

Dibeybe, ülkesinin düzensiz göçün kurbanı olduğunu, Libya'nın göçün kaynağı olan ülkeler ile hedef ülkeler arasında sıkıştığını kaydetti. Ülkesinin sınırlı kaynaklarına rağmen karada ve denizde düzensiz göçü engellemek için ciddi çaba sarf ettiğini belirten Dibeybe şunları söyledi: "Bugün ortak çabalar var ve çok yakında göçmenlerin geri gönderilmesi ve kendi ülkelerinde kalkınma fırsatlarının inşa edilmesi için Katar, Türkiye, İtalya ve Libya arasında ortak bir dörtlü proje duyacaksınız."