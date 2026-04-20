Modemi sakın ama sakın oraya koymayın! İnterneti vakum gibi çekip hızı bitiriyor

Yavaş internet sorununa çözüm arayan uzmanlar, sorunun çoğunlukla servis sağlayıcıdan değil, ev içindeki yanlış modem yerleşiminden kaynaklandığını duyurdu. Özellikle beton, metal ve cam yüzeylerin Wi-Fi sinyallerini bir duvar gibi kestiği ve kapsama alanını dramatik şekilde düşürdüğü bilimsel verilerle kanıtlandı. Uzmanlar, kesintisiz bir bağlantı için modemin evin merkezinde, yüksek bir noktada ve açık alanda tutulması gerektiğini vurguluyor.

Milyonlarca hanede yaşanan yavaş internet sorununun altından, genellikle servis sağlayıcı hataları değil, evin içindeki hatalı dekorasyon tercihleri çıkıyor. Teknoloji uzmanları, modemin konumlandırıldığı noktanın internet verimliliğini doğrudan yüzde 50’den fazla etkileyebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Wi-Fi sinyallerinin ışık hızında hareket eden radyo dalgaları olduğu hatırlatılan haberde, bu dalgaların önüne çıkan yoğun materyallerin sinyali adeta "yuttuğu" ve kapsama alanını daralttığı bilimsel verilerle ortaya kondu.

Özellikle "görünmez engeller" olarak nitelendirilen üç ana materyal; beton, metal ve cam yüzeyler sinyalleri birer duvar gibi kesiyor.

Metal dolapların içine hapsedilen veya televizyon ünitelerinin arkasına saklanan modemler, elektromanyetik dalgaların yansımasına ve bozulmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bağlantı kalitesini uçuracak şu yöntemleri öneriyor: Modeminizi evin tam merkezinde, yerden yüksek bir rafta ve açık bir alanda bulundurun.

Ayrıca, odalar arasında sinyal kaybını minimize etmek için engellere karşı daha dirençli olan 2,4 GHz bandını, modemin olduğu odada ise yüksek performans sunan 5 GHz bandını kullanmaya özen gösterin. Unutmayın; modemin önündeki engel ne kadar azsa, dijital dünyayla bağınız o kadar kesintisiz olur.

