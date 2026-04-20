Modemi sakın ama sakın oraya koymayın! İnterneti vakum gibi çekip hızı bitiriyor
Yavaş internet sorununa çözüm arayan uzmanlar, sorunun çoğunlukla servis sağlayıcıdan değil, ev içindeki yanlış modem yerleşiminden kaynaklandığını duyurdu. Özellikle beton, metal ve cam yüzeylerin Wi-Fi sinyallerini bir duvar gibi kestiği ve kapsama alanını dramatik şekilde düşürdüğü bilimsel verilerle kanıtlandı. Uzmanlar, kesintisiz bir bağlantı için modemin evin merkezinde, yüksek bir noktada ve açık alanda tutulması gerektiğini vurguluyor.