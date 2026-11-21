Türkiye'ye düşmanlığı bırakan ülkede olay sözler: Bayraktar SİHA'ların altında kimler ölecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda yaptıkları anlaşmayı hedef alanlara tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda yaptıkları anlaşmayı hedef alanlara tepki gösterdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dış güçlerin savaşa girme konusunda kendilerini tahrik ettiğini ifade ederek, 'Hurda silahlara savaşa gittik ama Bayraktar SİHA'ların altında öleceğimizi kimse hesaba katmadı' dedi.
Ermenistan Meclisi'nde muhalefet kanadını yerden yere vuran Nikol Paşinyan şunları söyledi: Bize geri dönülemez bir barışa gidiyoruz. Türkiye ile bunu yapıyoruz. Bizi suçlayan varsa suçlasın. O bayrakları astınız Karabağ'da ama Bayraktar SİHA'ların altında ölen askerleri hesaba katmadınız.
Bayraktar Sihaların altında kim ölecek? Burada cepheden kaçanların konusunu açalım mı? Kendisini kahraman diye tanıtan biri vardı. Adam cepheye gitti, 12 saat içinde cepheden tüymüş. Sonra meclise geldi 'Ben orada ölüyordum, Paşinyan bırakmadı' diyor.
Yahu siz kimi kandırıyorsunuz. Bugün barışı imzalamak zorundayız. Bu saplantılardan kurtulmak zorundayız. Zihnimizi bulandırmak isteyenler var ve onlar durmuyor.
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