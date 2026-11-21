Tam 19 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir işçi, ücretsiz izin süresinin sona ermesinin ardından 10 gün boyunca işe gitmeyince tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine ilişkin kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini feshetmeden önce çalışana mazeretini sormak zorunda olmadığına hükmetti. Çalışma hayatında işçi ve işverenler arasında sık sık anlaşmazlığa neden olan devamsızlık konusunda dikkat çeken bir yargı kararı çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, izinsiz şekilde işe gelmeyen çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bursa'da yaşanan olayda, 19 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir işçi, aldığı ücretsiz iznin bitmesinin ardından görevine dönmedi. İşverenin yeni izin talebini kabul etmemesine rağmen 10 gün boyunca işe gitmeyen çalışan, devamsızlık nedeniyle tazminatsız işten çıkarıldı. İşçinin açtığı davada yerel mahkeme tazminat ödenmesine hükmederken dosyanın taşındığı Yargıtay, işverenin haklı fesih koşullarının oluştuğuna karar verdi.