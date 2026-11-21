19 YILLIK ÇALIŞAN 90 GÜN ÜCRETSİZ İZİN ALDI Uyuşmazlığa konu olay, aynı iş yerinde 19 yıl boyunca çalışan bir işçinin ücretsiz izin kullanmasıyla başladı. İşçi, işvereninden 90 günlük ücretsiz mazeret izni talep etti. İzin talebinin kabul edilmesinin ardından belirlenen süre boyunca işe gitmeyen çalışan, iznin sona ermesine yakın yeniden ücretsiz izin kullanmak istedi. Ancak iş yeri yönetimi ikinci izin talebini kabul etmedi. İşveren, çalışana belirtilen tarihte yeniden görevine başlaması gerektiğini hem sözlü hem de yazılı olarak bildirdi. Buna rağmen işçi, ücretsiz izin süresinin tamamlanmasının ardından iş yerine dönmedi.