AK Parti’ye göz kırpan Nuri Aslan hizmete yöneldi: Öğrencilere abonman ücretinde indirim müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın açılış törenine davet edeceklerini belirterek partililere, “Devletin cumhurbaşkanına partili cumhurbaşkanı muamelesi yapmayın” çağrısında bulunan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, öğrencileri sevindirecek bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Aslan, öğrenci abonmanı sahiplerinin her binişte 1 TL ödemesini sağlayacak düzenlemenin Aralık 2026'da Meclis'e sunulacağını açıkladı. Uygulamanın yıl boyunca sürmesi planlanırken 653 lira olan aylık öğrenci abonmanı da 1 Ocak 2027'de 200 liraya düşmüş olacak.