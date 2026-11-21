"BUNU TÜM YIL BOYUNCA YAPACAĞIZ" Yeni düzenlemenin yalnızca belirli bir dönemle sınırlı kalmamasını hedeflediklerini belirten Aslan, "Aralık meclisinde abonman sahibi olan, yani abonmanı olan öğrenci kardeşlerimiz bundan sonra her binişte 1 TL'ye otobüste yolculuk yapacak. Ve bunu tüm yıl boyunca yapacak" ifadelerini kullandı.