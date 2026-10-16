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Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen ülkeden flaş karar: Ankara'yı masaya çağırdılar

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AA Giriş Tarihi:

Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen ülkeden flaş karar: Ankara'yı masaya çağırdılar

Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen Bulgaristan'dan flaş bir hamle geldi. Sofya yönetimi Ankara'yı masaya çağırdı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen ülkeden flaş karar: Ankara'yı masaya çağırdılar

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yoğunlaşması üzerine ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla NATO'dan destek talep ettiklerini duyurdu.

#2
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen ülkeden flaş karar: Ankara'yı masaya çağırdılar

Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'e başvuruda bulunduklarını belirtti.

#3
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen ülkeden flaş karar: Ankara'yı masaya çağırdılar

Karadeniz'deki saldırıların yoğunluğunun her geçen gün arttığına dikkati çeken Stoyanov, "Romanya'nın kara sularına yönelik saldırılar, Bulgar ordusunun modernize edilmesi ve savunma kapasitesinin artırılması gerektiğini gösteriyor. Bulgaristan, NATO'dan hava araçları, füze sistemleri, İHA karşıtı savunma sistemleri ve hava devriyeleri konusunda destek talep etti." dedi. İstenen desteğin kapsamının henüz netleşmediğini dile getiren Stoyanov, Romanya ve Baltık ülkelerinin de benzer ihtiyaçlarının bulunduğunu, Avrupalı ortakların dikkatinin Karadeniz'e yöneldiğini söyledi.

#4
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen ülkeden flaş karar: Ankara'yı masaya çağırdılar

toyanov, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için hızlı adım atılmasını umduğunu ifade ederek, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasında ortak eylem stratejisi oluşturulmasının önemini vurguladı. Bulgaristan'ın gözlem ve müdahale amacıyla mevcut imkanlarını kullandığını anlatan Stoyanov, ülkenin kendi kara sularını gözetlemek için iki keşif sistemine sahip olduğunu, üçüncü sistemin ise yıl sonuna kadar konuşlandırılmasının beklendiğini söyledi.

#5
Foto - Türkiye'ye devasa doğalgaz borcunu ödemeyen ülkeden flaş karar: Ankara'yı masaya çağırdılar

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Yorumlar

kardeş

Borcunu ödemeyen ülkeye bir mermi dahi verilmez. Gitsin Amerikadan alsın.
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