Dünya bu uçağı bekliyor: ANKA-3'ten kaç tane sipariş alındığı kamoyuna açıklandı
Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3'le ilgili TUSAŞ'tan kritik bir açıklama geldi. Savunma devi kaç adet sipariş alındığını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3'le ilgili TUSAŞ'tan kritik bir açıklama geldi. Savunma devi kaç adet sipariş alındığını açıkladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3 insansız savaş uçağının üretim kapasitesini artırmak için önemli bir adım attı. Savunmasanayist'in Braking Defense'den aktardığı habere göre ANKA-3 için kurulan ikinci üretim hattının tamamlandığı ve hattın kasım ayında faaliyete geçirilmesinin planlandığı bildirildi.
Yeni üretim hattında, daha büyük gövde yapısına ve artırılmış faydalı yük kapasitesine sahip ANKA-3 modellerinin üretilmesi hedefleniyor. TUSAŞ’tan edinilen bilgilere göre, hava aracının mevcut 1,3 tonluk faydalı yük kapasitesinin 1,75 tona çıkarılması planlanıyor. Bu değişiklikle ANKA-3’ün operasyonel kabiliyetlerinin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen 80 adetlik ANKA-3 siparişi kapsamında ilk teslimatların 2027 yılında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Siparişin, platformun üretim sürecinin hızlandırılması ve envantere giriş hazırlıklarının ilerletilmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.
Öte yandan, yeni üretim hattında imal edilecek ilk hava aracının yakın zamanda banttan indirilmesi bekleniyor. Üretimin ardından uçuş testlerine başlanması planlanırken, test sürecinde platformun uçuş performansı ve teknik özelliklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.
İkinci hattın devreye girmesiyle birlikte TUSAŞ’ın ANKA-3 üretim kapasitesinin artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
ANKA-3 ÖZELLİKLERİ: ANKA-3, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, jet motoruyla çalışan, düşük radar görünürlüğüne sahip insansız hava ve taarruz platformudur. Klasik İHA'lardan farklı olarak uçan kanat tasarımıyla öne çıkan ANKA-3; keşif, gözetleme, istihbarat, elektronik harp ve hassas taarruz gibi görevler için geliştiriliyor.
ANKA-3'te geleneksel uçaklardaki belirgin dikey kuyruk yapısı bulunmuyor. Uçan kanat tasarımı, radar görünürlüğünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bu özellik, hava savunma sistemlerinin bulunduğu riskli bölgelerde görev yapabilmesi açısından önem taşıyor. Ancak düşük görünürlük, uçağın radarlar tarafından hiçbir koşulda tespit edilemeyeceği anlamına gelmiyor. ANKA-3, turbofan motoru sayesinde pervaneli İHA'lardan ayrılıyor. Açıklanan teknik verilere göre 0,7 Mach azami hıza ulaşabiliyor. Bu özellik, görev bölgesine daha hızlı intikal etmesine ve farklı operasyon senaryolarında kullanılmasına imkân sağlıyor.
ANKA-3'ün en önemli özelliklerinden biri, mühimmatlarını gövde içindeki istasyonlarda taşıyabilmesi. Böylece silahların dışarıda taşınmasından kaynaklanan radar izinin azaltılması hedefleniyor. TUSAŞ, TOLUN mühimmatıyla gövde içinden gerçekleştirilen atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. İnsanlı- insansız takım çalışması (MUM-T) kabiliyetiyle ANKA-3'ün insanlı hava araçlarıyla koordineli görev yapması hedefleniyor. Bu yaklaşım, pilotlu uçakların görevlerini desteklemek ve operasyonlarda insansız platformlardan yararlanmak açısından önem taşıyor.
Platformun görevleri arasında elektro-optik ve kızılötesi sistemlerle görüntüleme, radar destekli keşif, sinyal istihbaratı ve elektronik harp bulunuyor. Bu yetenekler, ANKA-3'ün yalnızca mühimmat taşıyan bir araç değil, farklı hava operasyonlarını destekleyen çok amaçlı bir sistem olarak tasarlandığını gösteriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23