Dünya bu uçağı bekliyor: ANKA-3'ten kaç tane sipariş alındığı kamoyuna açıklandı

ANKA-3'te geleneksel uçaklardaki belirgin dikey kuyruk yapısı bulunmuyor. Uçan kanat tasarımı, radar görünürlüğünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bu özellik, hava savunma sistemlerinin bulunduğu riskli bölgelerde görev yapabilmesi açısından önem taşıyor. Ancak düşük görünürlük, uçağın radarlar tarafından hiçbir koşulda tespit edilemeyeceği anlamına gelmiyor. ANKA-3, turbofan motoru sayesinde pervaneli İHA'lardan ayrılıyor. Açıklanan teknik verilere göre 0,7 Mach azami hıza ulaşabiliyor. Bu özellik, görev bölgesine daha hızlı intikal etmesine ve farklı operasyon senaryolarında kullanılmasına imkân sağlıyor.