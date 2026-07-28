Ev sahiplerinin talepleri ağızları açık bıraktı! Kiracıdan istenenlere bakın
Türkiye genelinde, özellikle de büyükşehirlerde gayrimenkul piyasası eşi benzeri görülmemiş bir süreçten geçiyor. Konut satışları gerilerken, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında evlerini boşaltan binlerce ailenin piyasaya girmesi kiralık talebini artırdı. Arzın yetersiz kalmasıyla dengelerin tamamen ev sahipleri lehine değiştiği bu yeni dönemde, “düzenli ödeme yapacak kusursuz kiracı” arayışı sınırları zorlamaya başladı. Eskiden yalnızca kimlik, depozito ve ilk kira bedeliyle yapılan sözleşmeler tarih olurken; günümüzde kiracı adayları, finansal ve özel hayatlarını bütün şeffaflığıyla masaya yatırmak mecburiyetinde bırakılıyor.