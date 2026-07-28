Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 201 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 250 kilometre işletme hızına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından önemli bir kapasite oluşturacağını ifade etti. Uraloğlu, hızlı tren hattının yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığını belirtti.