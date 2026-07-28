  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Lamı-cimi yok” dediler, tarihi tespiti yaptılar: Yeni başarı hikayesi Türkiye ile yazılacak Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek Bu pınar başka pınar: Yılda bir kez süt akıyor! Doğu Akdeniz’deki Türk fırtınası İsrail’i şoke etti! Çaresiz kalan Netanyahu, o ülkenin kapısını çalmaya hazırlanıyor Ev sahiplerinin talepleri ağızları açık bıraktı! Kiracıdan istenenlere bakın Geçmeyen öksürüğünüz varsa dikkat! Tehlike çanları çalıyor Trump’tan Yunanistan’a tarihi F-35 şamarı: Türkiye’nin dönüşü beklenenden çok ama çok daha yakın Hiç kimse bu hamleyi beklemiyordu: Galatasaray'a Karim Benzema teklifi
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

#1
Foto - Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Projenin Osmaneli-Bursa bölümünde çalışmaların tamamlanma sürecine yaklaştığını belirten Uraloğlu, kısa süre içerisinde test sürüşlerine başlanacağını duyurdu.

#2
Foto - Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 201 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 250 kilometre işletme hızına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından önemli bir kapasite oluşturacağını ifade etti. Uraloğlu, hızlı tren hattının yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığını belirtti.

#3
Foto - Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

Projenin 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma Bakanı, bu bölümün tamamlanmasıyla Bursa’nın doğrudan yüksek hızlı tren ağına dahil olacağını söyledi. Uraloğlu açıklamasında, “Bursa’dan hareket eden bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına entegre olacak” ifadelerini kullandı. Bu bağlantıyla birlikte yaklaşık 3,2 milyon vatandaşın yüksek hızlı tren ulaşımından doğrudan yararlanabileceğini belirten Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek” açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

Osmaneli-Bursa hattındaki yapım çalışmalarının son aşamaya ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, sıradaki aşamanın test sürüşleri olduğunu belirtti. Bakan, “Yakında bu kesimde test sürüşlerine başlayacağız. Yapılacak testlerle hattın tüm sistemlerini ayrıntılı şekilde kontrol edecek ve işletmeye hazır hale getireceğiz” dedi. Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından Bursa’nın Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, projenin bölgesel ulaşım ve lojistik kapasite açısından da önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Otomobil baraja uçtu, sürücü son anda atladı
Yaşam

Otomobil baraja uçtu, sürücü son anda atladı

Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Babasultan Barajı’na uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulurken 5 metre derinl..
Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'tan atılan ve Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini hedef alan İHA'la..
Yaptırımlar kaldırılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş
Gündem

Yaptırımlar kaldırılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuk yaptığını..
Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!
Gündem

Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayıp, Trump’ın saldırı talimatlarıyla devam eden Körfez’deki kriz ve kaos havası, bölge ülkelerini..
Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme

Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli..
Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok
Gündem

Bahçeli’den Yeni Parti, CHP ve rozet töreni açıklaması: Şahsi kavgaların hiç kimseye faydası yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni Parti’ye” ve CHP’de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. "Kılıçdaro..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23