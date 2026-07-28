Müjde verildi: Koca yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Projenin Osmaneli-Bursa bölümünde çalışmaların tamamlanma sürecine yaklaştığını belirten Uraloğlu, kısa süre içerisinde test sürüşlerine başlanacağını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 201 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 250 kilometre işletme hızına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından önemli bir kapasite oluşturacağını ifade etti. Uraloğlu, hızlı tren hattının yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığını belirtti.
Projenin 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma Bakanı, bu bölümün tamamlanmasıyla Bursa’nın doğrudan yüksek hızlı tren ağına dahil olacağını söyledi. Uraloğlu açıklamasında, “Bursa’dan hareket eden bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına entegre olacak” ifadelerini kullandı. Bu bağlantıyla birlikte yaklaşık 3,2 milyon vatandaşın yüksek hızlı tren ulaşımından doğrudan yararlanabileceğini belirten Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek” açıklamasında bulundu.
Osmaneli-Bursa hattındaki yapım çalışmalarının son aşamaya ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, sıradaki aşamanın test sürüşleri olduğunu belirtti. Bakan, “Yakında bu kesimde test sürüşlerine başlayacağız. Yapılacak testlerle hattın tüm sistemlerini ayrıntılı şekilde kontrol edecek ve işletmeye hazır hale getireceğiz” dedi. Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından Bursa’nın Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, projenin bölgesel ulaşım ve lojistik kapasite açısından da önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.
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