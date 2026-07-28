Trump’tan Yunanistan’a tarihi F-35 şamarı: Türkiye’nin dönüşü beklenenden çok ama çok daha yakın

Atina merkezli Banking News, "Atina'da deprem: Trump, Türkiye'ye F-35'ler için kapıyı yeniden araladı" başlıklı haberinde, Trump'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da önemli bir ortak olarak gördüğünü yeniden vurguladığını yazdı. Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sürecin henüz tamamlanmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen, Trump'ın desteğinin Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü. Yunanistan'dan Gr Times ise Trump'ın açıklamalarını değerlendirirken, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 verilmesini engelleme yönündeki beklentilerinin karşılık bulmadığını ileri sürdü. Haberde, Trump'ın kararın yalnızca Washington yönetimine ait olduğunu vurguladığına dikkat çekildi. Bir diğer Yunan yayın organı Europost da "Yunanistan'a bir tokat daha: Trump, Türkiye'ye F-35 kapısını yeniden açtı" başlıklı haberinde , Ankara'nın programa yeniden dahil olma ihtimalinin İsrail'de endişe yarattığını aktarırken, Trump-Erdoğan ilişkilerinin bu süreçte belirleyici olabileceği yorumunda bulundu.