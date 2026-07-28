Trump’tan Yunanistan’a tarihi F-35 şamarı: Türkiye’nin dönüşü beklenenden çok ama çok daha yakın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve F-35 programına ilişkin son açıklamaları, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Trump'ın, Türkiye'yi "harika bir müttefik" olarak nitelendirmesi ve F-35 satışı konusunda kararın Washington'a ait olduğunu vurgulaması, iki ülkede dikkat çeken değerlendirmelere neden oldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'nın F-35 programına dönüş ihtimali yeniden gündeme gelirken, özellikle İsrail ve Yunanistan'da bu olasılığa yönelik eleştiriler artmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı ve bu konuda Washington nezdinde girişimlerde bulunduğu iddiaları da kamuoyuna yansımıştı.