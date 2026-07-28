“Lamı-cimi yok” dediler, tarihi tespiti yaptılar: Yeni başarı hikayesi Türkiye ile yazılacak
Türkiye ve Irak'ın Körfez'i, Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan hayati bir köprü vazifesi üstlenerek, coğrafi konumlarını ekonomik değere dönüştürebilecek tarihi bir fırsatı elinde bulundurduğunu ifade eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, "Bugün Orta Doğu'nun yeni başarı hikayelerine ihtiyacı var. Irak ve Türkiye, geleneksel işbirliği sınırlarını aşıp gerçek bir entegrasyon vizyonunda buluştukları takdirde bölgenin en ilham verici sayfalarından birini yazacak kapasiteye sahip" dedi.