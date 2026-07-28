“Lamı-cimi yok” dediler, tarihi tespiti yaptılar: Yeni başarı hikayesi Türkiye ile yazılacak

Bugün Orta Doğu'nun yeni başarı hikayelerine ihtiyacı var. Irak ve Türkiye, geleneksel işbirliği sınırlarını aşıp gerçek bir entegrasyon vizyonunda buluştukları takdirde bölgenin en ilham verici sayfalarından birini yazacak kapasiteye sahip. Yapılacak her ortak yatırım, kurulacak her yeni fabrika, inşa edilecek her ulaştırma ağı ve hayata geçirilecek her enerji projesi salt ikili ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm bölgenin istikrarına yapılmış köklü bir yatırım anlamına gelecektir. Kalıcı istikrarın çatışmalar zemini yerine ortak projeler etrafında tesis edildiğine inanıyoruz. Sağlam bir yapı, komşuların birbiriyle rekabet etmesiyle değil, aralarındaki güçlü entegrasyonla perçinlenir. Bu modeli inşa etmekte göstereceğimiz her başarı, hepimizi daha istikrarlı, çok daha müreffeh ve geleceğe eksiksiz hazırlanmış bir Orta Doğu idealine bir adım daha yaklaştıracaktır.