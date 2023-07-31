Türkiye’ye büyük katkı sunacak! Ham petrolde dünyayı ayağa kaldıracak proje

Kimyasal yıkama teknolojisinin önemine değinen Doç. Dr. Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimyasal yıkama teknolojisi, özellikle petrol gibi suya karışmayan sıvıların yeraltı ortamından daha etkin bir şekilde alınmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu çerçevede farklı kimyasallar kullanılmaktadır. Bizimde kullanacağımız soğuk teknoloji olarak adlandırdığımız yüzey aktif maddeler ile bunu gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bu konuyla ilgili Kocaeli Üniversitesi olarak, daha önce ABD'deki birtakım çalışmalarda yer aldık. Dolayısıyla iyi sonuçlarımız mevcuttur. Bu kimyasal yöntem ile kendi petrol kaynaklarımızın yeraltı ortamından daha iyi bir şekilde çıkartılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak görüldüğünü kaydeden Akyol, "Bizim ülkemizde çıkartabildiğimiz petrol miktarı ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılamakta. Doğal olarak ülkemiz genel anlamda bu konuda dışa bağımlı ülke olarak görülmektedir. Ancak son dönemlerdeki yeni petrol rezervlerinin bulunmasına paralel olarak, daha önce var olan petrol rezervlerin ve yeni bulunan rezervlerin de bu gibi yöntemlerle etkin şekilde çıkarılması, bizim ülkemiz açısından enerji bağımlılığımızı, dışa bağımlılığımızı azaltacağını düşündürmektedir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar çok kısıtlıydı. Bizim bu konuda yapacağımız çalışmalar muhtemelen geniş bir çalışma olacaktır. Yaklaşık 15 yıldır Arizona Üniversitesi ve Alabama Üniversitesi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle belirli dönemlerde Amerikan petrollerinin daha etkin çıkarılmasına yönelik projelerde yer aldık. Burada elde ettiğimiz tecrübelerin, kendi ülkemizdeki kaynakların daha etkin çıkarılmasına yönelik katkı sağlayacağını düşünüyoruz" Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol, Amerika'daki kurumlar ile sürekli iletişim halinde olduklarını da ifade ederek, "Bu çalışmaya paralel olarak petrol üzerine yürüttüğümüz çalışmalar mevcuttur. Daha önce bu konuda zaten ziyaretlerimiz oldu. Aynı zamanda Amerikan ortaklarımız ile de yakın iletişim içerisindeyiz. Eş zamanlı olarak hem ülkemizde Kocaeli Üniversitesi bünyesinde hem de ilgili üniversitelerle ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Uluslararası makaleler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de çalışmalarını tamamladı. Bir kısmı da devam ediyor. Önümüzdeki haftalar içinde yer alacağımız çalışmanın, ülkemizi yakından ilgilendiren dışa olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalara büyük oranda katkı sağlayacağını umut ediyoruz" sözlerine ekledi.