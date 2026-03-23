Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' diyorlardı: Sözlerinden çabuk caydılar

Basra petrolü için de yeni bir kapı aralandığını belirten Şatıri, "Basra ham petrolünü Suriye üzerinden Banyas Limanı'na, oradan da Akdeniz'e ulaştırmak için bu fırsatı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Şatıri, Avrupa pazarlarında petrol fiyatlarının 103-105 dolar bandına çıktığına dikkat çekerek, kuzeyden yapılan ihracat miktarının güneydeki kayıptan az olmasına rağmen yüksek fiyatlar sayesinde gelirin büyük oranda dengelendiğini vurguladı. Irak'ın uluslararası şirketlerle günlük 850 bin ila 900 bin varillik sözleşmesi bulunduğunu belirten SOMO Müdürü, durum normale dönse bile Ceyhan ve Banyas limanlarının kullanılmasının güneydeki limanların yükünü hafifleteceğini söyledi.