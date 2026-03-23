Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' diyorlardı: Sözlerinden çabuk caydılar
Geçtiğimiz dönemde Türkiye'ye su tedariki karşılığında petrol teklif eden Irak şimdilerde Ankara'yı bypass etmenin planlarını yapıyor. Irak petrolü oraya indirecek. İşte detaylar...

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük petrolünün Ceyhan Limanı'na akışının yeniden başladığını; Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle ihracat rotasını Suriye ve Ürdün'e çevirmeyi planladıklarını açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim ve deniz taşımacılığındaki aksamalar nedeniyle petrol ihracatında yeni rotalara yöneliyor. Kürdistan Bölgesi üzerinden Ceyhan Limanı'na petrol akışı yeniden başlarken, Irak Milli Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Basra petrolünü Akdeniz'e indirmek için harekete geçti.

Rûdaw'a konuşan Irak Petrol Bakanlığı Çıkarma İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basim Muhammed Hudayr, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sağlanan koordinasyon sonucunda bugün (18 Mart) sabah saat 06:30 itibarıyla kuzey boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

İhracatın ilk aşamada günlük 170 bin varil kapasiteyle başladığını belirten Hudayr, "Kuzey Petrol Şirketi ve Kürdistan Bölgesi kadrolarının ortak çabası sayesinde ihracat miktarının inşallah günlük 250 bin varile çıkmasını bekliyoruz" dedi. Hudayr, bu hamlenin kuzey hattındaki kesintiden doğan zararı telafi etme amacı taşıdığını kaydetti.

Rûdaw'a özel açıklamalarda bulunan SOMO Genel Müdürü Ali Nizar Şatıri ise, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle alternatif rotalara yöneldiklerini ifade etti.

Şatıri, "Irak petrol ihracatının ana damarı olan Hürmüz Boğazı'nın askeri eylemler nedeniyle kapanması veya deniz taşımacılığının aksaması riskine karşı yeni tedbirler aldık. Kriz masamızın kararıyla, petrolü Suriye ve Ürdün sınırları üzerinden taşıma çalışmalarına başladık. İlgili güvenlik kurumları ve komşu ülkelerle üst düzey koordinasyon halindeyiz" diye konuştu.

Basra petrolü için de yeni bir kapı aralandığını belirten Şatıri, "Basra ham petrolünü Suriye üzerinden Banyas Limanı'na, oradan da Akdeniz'e ulaştırmak için bu fırsatı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Şatıri, Avrupa pazarlarında petrol fiyatlarının 103-105 dolar bandına çıktığına dikkat çekerek, kuzeyden yapılan ihracat miktarının güneydeki kayıptan az olmasına rağmen yüksek fiyatlar sayesinde gelirin büyük oranda dengelendiğini vurguladı. Irak'ın uluslararası şirketlerle günlük 850 bin ila 900 bin varillik sözleşmesi bulunduğunu belirten SOMO Müdürü, durum normale dönse bile Ceyhan ve Banyas limanlarının kullanılmasının güneydeki limanların yükünü hafifleteceğini söyledi.

Bitlis li 13

Bir zaman Osmanlı toprağı haindir vatan hainleri hepsini sattı bugün de işte böyle
Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Riyad yönetimi diplomatlardan 24 saat içinde ülke..
Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı
Gündem

40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı

Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in gündeme taşıdığı iddialar CHP kulislerini sarstı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk do..
Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!
Dünya

Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!

ABD’nin 48 saat içerisinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmadığı takdirde elektrik santrallerini vurarak İran’ı karanlığa gömme tehtidine İran’d..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi
Gündem

Kilometrelerce araç kuyruğu! Kilit kavşakta trafik kilitlendi

Bayram dönüşünde Kırıkkale’de yoğunluk zirveye çıktı... 43 ilin geçiş noktasında trafik durma noktasına geldi, araçlar tampon tampona ilerle..
