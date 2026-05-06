Türkiye'nin yeni silahı dünyayı salladı: 'Kıyamet canavarı, istihbaratlar uykusuz kalacak' diyerek duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye2nin kıtalararası füzesi Yıldırımhan dünya basınında kısa sürede gündem olmayı başardı. Birçok savunma sistesi, "Cehnennem ve kıyamet silahı" yakıştırması yaptı.

SAHA Expo 2026'daki yeniliklere dikkat çeken İsrail merkezli Maariv gazetesi, "Dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı" başlıklı haberinde, Yıldırımhan'ın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir ilerlemeyi işaret ettiğine vurgu yapıldı. Füzenin menzilinin ve hızının bölgedeki hava savunma sistemleri için onu imkansız bir hedef haline getirdiğinden bahsedildi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin sadece “İHA süper gücü” olmanın ötesinde, “Kıtalararası füze geliştirmekle yabancı silah üreticilerine bağımlılığından tamamen kurtularak kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor” sözlerine yer verildi.

İsrailli bir başka yayın organı olan Kikar gazetesi ise, "Türkiye'den gelen cehennem" başlıklı haberinde SAHA 2026'da "Eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanteri ortaya çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol havacılık ve savunma sanayi alanında yayın yapan Aviacionline, "Türkiye, ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) Yıldırım'ı tanıttı" başlığı ile aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli haber sitesi The National'da yer alan haberde ise, “NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor. Yıldırım füzesinin menzili 6.000 km olup, bu da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir.” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhan"ı kamuoyuna tanıttı. Roket, birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliği ile roket, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi. Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı.

Yıldırımhan’ın sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu özelliklerin, sistemin operasyonel etkinliğini artırdığı kaydedildi. Açıklamada, sistemin modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle hedef bölgelere erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı ifade edildi.

Öte yandan görenleri kendisine hayran bırakan füze sisteminin yaklaşık 6 bin kilometre çapında kapsadığı bölgeler ise şu şekilde: Orta Doğu: İsrail başta olmak üzere, Arap Yarımadası'nın tamamı (Yemen dahil), İran, Irak, Suriye. Avrupa: İspanya ve Portekiz'den Rusya'nın batısına kadar tüm Avrupa kıtası. Asya: Hindistan'ın kuzeyi, Çin'in batısı, tüm Orta Asya (Kazakistan, Özbekistan vb.), Pakistan ve Afganistan. Afrika: Kuzey Afrika'nın tamamı (Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas) ve Sahra Altı Afrika'nın kuzey bölgeleri (Nijerya, Sudan) KAYNAK: ENSONHABER

