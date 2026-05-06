Türkiye'nin yeni silahı dünyayı salladı: 'Kıyamet canavarı, istihbaratlar uykusuz kalacak' diyerek duyurdular

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhan"ı kamuoyuna tanıttı. Roket, birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliği ile roket, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi. Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı.