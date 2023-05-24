2023-05-24 15:45:50 Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor
Türkiye'nin savunma alanındaki yeni hamlesi dünyanın uykularını kaçırdı. kısa menzilli ilk balistik füzesi Tayfun'un ikinci testi de başarılı bir biçimde yapıldı. Türkiye'ye yönelik savunma sanayii alanındaki yapılan adımlar ülkemiz için itici güç olmaya devam ediyor. Dünya basını da Tayfun'u yakından takip ediyor. Uluslararası haber ajansları Tayfun'un bir özelliğine dikkat çekti.