Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

İsmail Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti. TAYFUN YAKIN MARKAJDA! DÜNYA O ÖZELLİĞİ KONUŞUYOR Tayfun, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Gazeteler genelde birkaç yıldır devam eden projenin ürünü olan Tayfun'un menziline dikkat çektiler.