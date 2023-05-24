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Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

2023-05-24 15:45:50
Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

Türkiye'nin savunma alanındaki yeni hamlesi dünyanın uykularını kaçırdı. kısa menzilli ilk balistik füzesi Tayfun'un ikinci testi de başarılı bir biçimde yapıldı. Türkiye'ye yönelik savunma sanayii alanındaki yapılan adımlar ülkemiz için itici güç olmaya devam ediyor. Dünya basını da Tayfun'u yakından takip ediyor. Uluslararası haber ajansları Tayfun'un bir özelliğine dikkat çekti.

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Foto - Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

Türkiye başardı! Dünya o özelliği konuşuyor Türkiye'nin kısa menzilli ilk balistik füzesi Tayfun'un, ikinci testi de başarılı bir biçimde yapıldı. Dünya basını da Tayfun'u yakından takip ediyor. Uluslararası haber ajansları Tayfun'un bir özelliğine dikkat çekti. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

#2
Foto - Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

İsmail Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti. TAYFUN YAKIN MARKAJDA! DÜNYA O ÖZELLİĞİ KONUŞUYOR Tayfun, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Gazeteler genelde birkaç yıldır devam eden projenin ürünü olan Tayfun'un menziline dikkat çektiler.

#3
Foto - Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

Tayfun'u en başta takip edenler arasında ise Yunanistan vardı. Yunan gazetesi iEidiseis'te "Türkiye'de aynı yerden ikinci atış" denileren Tayfun'la ilgili bilgilere yer verildi. Başka bir Yunan gazetesi olan Proto Thema'da da Türkiye'de Tayfun'un ikinci kez atıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

English News ise 'Türkiye kısa menzilli balistik füze Tayfun'u denedi' başlıklı hesabında İsmail Demir'in verdiği bilgilere değinildi.

#5
Foto - Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

Bloomberg, Tayfun'un Karadeniz üzerinde denendiğini ifade ederek dikkat çeken projenin birkaç yıldır devam ettiğinden bahsedildi.

#6
Foto - Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

Arms Control Association da haberini Bloomberg'e dayandırarak füzenin özelliklerinden bahsetti. Dünyanın da yakından takip ettiği Tayfun, 500+ kilometre menzile sahip.

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