Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi
Rekabet Kurulu’nun bankacılık sektöründe iş gücü piyasasına yönelik inceleme başlatması üzerine Yapı Kredi’den açıklama geldi.
Yapı Kredi Bankası, Rekabet Kurulu'nun kendilerinin de içerisinde olduğu bazı bankalar hakkında soruşturma başlattığını KAP'a bildirdi.
Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Yapı Kredi’nin de aralarında bulunduğu bazı banka ve finansal kuruluşlar ile çeşitli şirketler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, soruşturma açılmasının ilgili kurumların kanunu ihlal ettiği veya ceza yaptırımıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.
Konuya ilişkin önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
Başka bir bankadan ya da Rekabet Kurumu'ndan konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
