SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi

Rekabet Kurulu’nun bankacılık sektöründe iş gücü piyasasına yönelik inceleme başlatması üzerine Yapı Kredi’den açıklama geldi.

1
#1
Foto - Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi

Yapı Kredi Bankası, Rekabet Kurulu'nun kendilerinin de içerisinde olduğu bazı bankalar hakkında soruşturma başlattığını KAP'a bildirdi.

#2
Foto - Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Yapı Kredi’nin de aralarında bulunduğu bazı banka ve finansal kuruluşlar ile çeşitli şirketler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdiği belirtildi.

#3
Foto - Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi

Açıklamada, soruşturma açılmasının ilgili kurumların kanunu ihlal ettiği veya ceza yaptırımıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

#4
Foto - Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi

Konuya ilişkin önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

#5
Foto - Yapı Kredi Bankası hakkında beklenmedik karar! Banka yetkilileri az önce KAP'a bildirdi

Başka bir bankadan ya da Rekabet Kurumu'ndan konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

