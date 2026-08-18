Türkiye’nin ünlü aşiretinin lideriyle Bahçeli buluşmasında Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı
Pinyaniş Aşireti lideri Orhan Piruzbeyoğlu’nun Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından yaptığı Kürtçe açıklamanın çevirisi tartışma yarattı. Bahçeli’nin “Kürdistan’ın dört parçası” ifadesini kullandığı öne sürülürken Piruzbeyoğlu, çeviride hata yapıldığını belirterek bu ifadeleri düzeltti. Piruzbeyoğlu Bahçeli’nin sözlerinin Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ı kapsayan “Terörsüz Bölge” perspektifine yönelik olduğunun altını çizdi.