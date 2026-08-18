Türkiye’nin ünlü aşiretinin lideriyle Bahçeli buluşmasında Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı

Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği husus; 'Terörsüz Türkiye' hedefinin, komşularımız Irak, Suriye ve İran’ı da kapsayan daha geniş bir 'Terörsüz Bölge' perspektifinin parçası olduğudur. Sayın Bahçeli, bölgenin huzur, kardeşlik ve istikrarının sağlanması adına gerekli devlet politikalarının kararlılıkla hayata geçirileceğini; Irak ve Suriye’de bu doğrultuda önemli ölçüde mesafe alındığını ve istikrarın giderek güçlendiğini ifade etmiştir. Ayrıca İran’daki çatışmaların da sona ermesiyle birlikte Türkiye, Irak, Suriye ve İran olmak üzere dört ülke genelinde huzur, kardeşlik ve istikrarın kalıcı hâle gelmesinin en büyük arzuları olduğunu belirtmiştir. Kamuoyunun, röportajın Türkçeye aktarımı sırasında ortaya çıkan bu çeviri farklılığını dikkate alarak değerlendirme yapmasını önemle rica ederiz."