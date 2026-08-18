“S-400’leri verin” diyenler yeni tuzak peşinde: Küresel çetelerin Türkiye’ye karşı son tezgâhı deşifre oldu
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, son dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik ilişkileri hedef alan küresel manipülasyonlara ve ABD'nin yeni tezgahlarına dikkat çekti. Batı'nın Ukrayna üzerinden kurduğu oyunlara karşı Türkiye'nin kendi tarafını koruması gerektiğinin altını çizen Tuna, müttefik kisvesi altında oynanan tehlikeli oyunlara karşı her daim agâh olunması gerektiğini vurguladı. İşte Tuna'nın yazısı...