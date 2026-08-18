“S-400’leri verin” diyenler yeni tuzak peşinde: Küresel çetelerin Türkiye’ye karşı son tezgâhı deşifre oldu

Ukrayna-Rusya savaşı dolayımında Türkiye baştan beri en zor olanı yaparak, "Toprak ilhakını tanımıyoruz, Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız" dedi. Fakat küresel bozguncuların iğvasına kanıp Rusya ile de köprüleri atmadı. Ne mi yaptı? İlişkileri sürdürdü. Hatta arabuluculuk yapmaya çalıştı. Hem sözde değil özde arabulucu olduğunu kanıtlamak hem de denge unsuru olduğunu göstermek için Montrö'yü kalkan yapıp Karadeniz'i herkese kapattı. Gelgelelim büyük hazımsızlık da burada başladı.