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İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

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İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerine yeni metro hattı geliyor.

#1
Foto - İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

Resmi Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, yeni metro hattının projesinin ihale, inşaat ve diğer süreçlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devrildi.

#2
Foto - İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği projeler listesine eklendi.

#3
Foto - İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün görüşmesi sonucu Ortaçeşme Durağı, Beykoz-Kavacık-Ümraniye metro hattına dahil edilmişti.

#4
Foto - İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

Yeni metro hattı toplam 17,49 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyon yer alacak.

#5
Foto - İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

Proje kapsamında inşa edilecek durak isimleri ise şöyle: "Ümraniye, Yavuztürk Sapağı, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu, Kavacık Sapağı, Kavacık, Saraçlar, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye, Beykoz İskele, Ortaçeşme, Türk Alman Üniversitesi"

#6
Foto - İBB durdu, iş yine Bakanlığa düştü! İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İşte 14 istasyon ve güzergah

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de sosyal medya hesabından açıklama yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti. Gürzel, "Beykozumuzun ulaşım geleceğini değiştirecek bu büyük yatırımın her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

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