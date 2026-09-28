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Dünya
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Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

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Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

Suudi Arabistan'ın küresel enerji devi Saudi Aramco, doğal gaz faaliyetlerini bağımsız bir birime dönüştürerek değeri 100 milyar doları aşabilecek devasa bir yeniden yapılanma sürecine resmi olarak adım attı. Türkiye akaryakıt pazarında OYAK bünyesindeki GüzelEnerji tesislerinde incelemelerde bulunarak adından söz ettiren şirketin, Jafurah sahası yatırımlarıyla üretimini önümüzdeki yıllarda yüzde 80 oranında artırmayı hedeflediği belirtildi. Evercore ve Boston Consulting Group danışmanlığında yürütülen bu devasa "Project Gamma" hamlesi, küresel enerji piyasalarının tüm dengelerini alt üst etmeye aday gösteriliyor.

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Foto - Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

Suudi Arabistan'ın enerji devi Saudi Aramco, doğal gaz faaliyetlerini bağımsız bir yapıya dönüştürmeyi değerlendiriyor. Şirketin yeniden yapılanma planı kapsamında oluşturabileceği yeni birimin değerinin 100 milyar doları aşabileceği belirtiliyor.

#2
Foto - Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Aramco, doğal gaz faaliyetlerinin ayrılmasına yönelik süreçte danışmanlık almak üzere Evercore ile anlaştı. Henüz görüşme aşamasındaki plan, yeni yatırımcıların şirkete dahil edilmesinin yanı sıra ilerleyen dönemde halka arz veya azınlık hissesi satışı yapılmasının da önünü açabilir.

#3
Foto - Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

Project Gamma adı verilen yeniden yapılanma sürecinde Boston Consulting Group da Aramco'ya danışmanlık verdi. Şirketin, doğal gaz faaliyetlerinin ayrı bir yapıya dönüştürülmesinin bu alandaki ekonomik değeri ortaya çıkarabileceği yönünde tavsiyede bulunduğu aktarıldı.

#4
Foto - Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

Ancak söz konusu planın henüz kesinleşmediği ve görüşmelerin sonucuna göre değişebileceği ifade edildi. Yeniden yapılanma hazırlığı, Aramco'nun doğal gaz yatırımlarını artırmayı planladığı bir dönemde gündeme geldi. Şirket, Jafurah doğal gaz sahası ve diğer projelere 100 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı öngörüyor.

#5
Foto - Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

Bu yatırımlarla doğal gaz üretimini 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 80 artırmayı hedefleyen Aramco, aynı dönemde doğal gaz faaliyetlerinden yıllık 15 milyar dolara kadar ilave işletme nakit akışı elde etmeyi amaçlıyor. Aramco, doğal gaz faaliyetlerine yönelik yeniden yapılanma seçeneğinin yanı sıra varlık satışlarını da değerlendiriyor.

#6
Foto - Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

Bloomberg'e göre şirket, devlet projelerine ve temettü ödemelerine finansman sağlamak amacıyla toplam 35 milyar dolara ulaşabilecek varlık satışları üzerinde çalışıyor. Bilindiği gibi; Suudi Arabistan’ın petrol devi Saudi Aramco, Türkiye akaryakıt pazarına giriş için OYAK ile yürüttüğü görüşmelerde yeni bir aşamaya geçmişti. Aramco’nun üst düzey yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’nin tesislerinde incelemelerde bulunmuştu.

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