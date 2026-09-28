Türkiye’nin ünlü akaryakıt firması için harekete geçmişlerdi! Saudi Aramco’dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir
Suudi Arabistan'ın küresel enerji devi Saudi Aramco, doğal gaz faaliyetlerini bağımsız bir birime dönüştürerek değeri 100 milyar doları aşabilecek devasa bir yeniden yapılanma sürecine resmi olarak adım attı. Türkiye akaryakıt pazarında OYAK bünyesindeki GüzelEnerji tesislerinde incelemelerde bulunarak adından söz ettiren şirketin, Jafurah sahası yatırımlarıyla üretimini önümüzdeki yıllarda yüzde 80 oranında artırmayı hedeflediği belirtildi. Evercore ve Boston Consulting Group danışmanlığında yürütülen bu devasa "Project Gamma" hamlesi, küresel enerji piyasalarının tüm dengelerini alt üst etmeye aday gösteriliyor.