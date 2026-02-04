Türkiye'nin Suudi Arabistan hamlesi ülkeyi salladı: Yeni arayışa çıkmalıyız

Times of Israel ise iki ülke arasındaki ısınan ilişkileri "altın iş birliği" olarak tanımlarken, bu durumun İsrail için stratejik bir uyarı niteliği taşıdığını yazdı. Gazete, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın serbest ticaret anlaşması ve enerji alanındaki mutabakatlarının bölgedeki rekabeti kızıştıracağını belirterek şu analizi paylaştı: “Ankara, Riyad ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sonuçlandırmak istiyor; taraflar petrol, petrol ürünleri, petrokimya ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğini artırma konusunda anlaştı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler son yıllarda istikrarlı bir şekilde toparlandı ve iki ülke çeşitli diplomatik konularda altın iş birlikleri yapıyor."