Türkiye'nin Suudi Arabistan hamlesi ülkeyi salladı: Yeni arayışa çıkmalıyız

Makorrishon gazetesi, Erdoğan’ın ziyaret zamanlamasının önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin Washington ve Tahran arasındaki muhtemel arabuluculuk rolüne de işaret etti. Gazetenin analizinde şu değerlendirmeler yer aldı: “Erdoğan’dan geniş çaplı diplomatik hamle. İki yıldan sonra Erdoğan, Suudi Arabistan’a geldi. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma, Gazze ve Suriye etrafındaki iş birliğini ve Türkiye’nin olası bir anlaşma öncesinde Washington ile Tahran arasında arabuluculuk yapma girişimini de kapsıyor. Suudi Arabistan ile Pakistan arasında kurulacak karşılıklı savunma ittifakına Ankara katılmayacağını söylemişti. Fakat Erdoğan’ın buradan Kahire’ye geçmesi ‘yeni bir üçlü ittifak mı doğuyor?’ sorusunu gündeme getirdi. İsrail tüm bu ihtimallere karşı öngörülüleri yapmalı ve hazırlıklı olmalıdır.”