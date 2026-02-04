  • İSTANBUL
Türkiye'nin Suudi Arabistan hamlesi ülkeyi salladı: Yeni arayışa çıkmalıyız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin Suudi Arabistan hamlesi ülkeyi salladı: Yeni arayışa çıkmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret bir ülkede paniğe sebep oldu. Ülke basını 'Türkiye'nin hamlesine karşı yeni bir arayış şart' başlıklarını atmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyarette Veliaht Prens Selman ile görüştü. 2 milyar dolarlık güneş enerjisi de dahil dört anlaşmaya imza atılırken Ankara ile Riyad arasında ilişkileri birçok alanda ileri seviyeye taşınacağına vurgu yapıldı.

Erdoğan’ın bu ziyareti İsrail basını tarafından da yakından takip edildi. İsrail'i en çok tedirgin eden noktalardan biri, Erdoğan'ın Riyad'dan dünyaya haykırdığı "İran ile ABD arasında arabulucu olabiliriz" mesajı oldu.

İsrail basınında, Erdoğan'ın bu hamlesini, bölgedeki olası bir askeri müdahaleyi engelleyecek ve İsrail'in bölgedeki İran karşıtı sert stratejisini boşa çıkaracak bir diplomatik manevra olarak nitelendirildi.

Maariv'in “Orta Doğu Zirvesi: Türkiye güney arenada etkisini genişletiyor” başlıklı haberinde “Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kritik bir döneme denk geliyor. Kahire’de devam etmesi beklenen bu ziyaretle Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan üçlü bir güvenlik ekseni kurulabilir. Liderlerin gündeminde güvenlik sorunları karşısında bölgesel koordinasyon yer alacaktır” ifadesini kullandı.

Makorrishon gazetesi, Erdoğan’ın ziyaret zamanlamasının önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin Washington ve Tahran arasındaki muhtemel arabuluculuk rolüne de işaret etti. Gazetenin analizinde şu değerlendirmeler yer aldı: “Erdoğan’dan geniş çaplı diplomatik hamle. İki yıldan sonra Erdoğan, Suudi Arabistan’a geldi. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma, Gazze ve Suriye etrafındaki iş birliğini ve Türkiye’nin olası bir anlaşma öncesinde Washington ile Tahran arasında arabuluculuk yapma girişimini de kapsıyor. Suudi Arabistan ile Pakistan arasında kurulacak karşılıklı savunma ittifakına Ankara katılmayacağını söylemişti. Fakat Erdoğan’ın buradan Kahire’ye geçmesi ‘yeni bir üçlü ittifak mı doğuyor?’ sorusunu gündeme getirdi. İsrail tüm bu ihtimallere karşı öngörülüleri yapmalı ve hazırlıklı olmalıdır.”

Times of Israel ise iki ülke arasındaki ısınan ilişkileri "altın iş birliği" olarak tanımlarken, bu durumun İsrail için stratejik bir uyarı niteliği taşıdığını yazdı. Gazete, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın serbest ticaret anlaşması ve enerji alanındaki mutabakatlarının bölgedeki rekabeti kızıştıracağını belirterek şu analizi paylaştı: “Ankara, Riyad ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sonuçlandırmak istiyor; taraflar petrol, petrol ürünleri, petrokimya ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğini artırma konusunda anlaştı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler son yıllarda istikrarlı bir şekilde toparlandı ve iki ülke çeşitli diplomatik konularda altın iş birlikleri yapıyor."

Haberde ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki herhangi bir yakınlaşma başta İsrail olmak üzere bölgedeki diğer rakiplere bir uyarı olduğu vurgulanırken, "Bu iş birlikleri karşısında Tel Aviv dengede kalmak için müttefikleriyle yeni arayışlara çıkmalıdır.” denildi.

