Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor
Fenerbahçe'de Kante sonrası esas bomba her an patlamak üzere Suudi Arabistan'dan...
Suudi Arabistan'dan Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i gündemine aldı.
beIN SPORTS'un haberine göre Darwin Nunez ile anlaşmak için, görüşmelerde olumlu mesafeler katetti.
Al-Hilal’de oynayan bir başka forvet olan Brezilyalı Marcos Leonardo da önerilen isimlerden bir tanesi. Şu an için Darwin Nunez ile anlaşılma ihtimali Marcos Leonardo’ya göre daha olası.
Öte yandan yine Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre Fenerbahçe, Al Hilal'e Darwin Nunez'in bonservisini almak için teklifte bulundu. Haberin detaylarında ise Al Hilal'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği ifade edildi.
