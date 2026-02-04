  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor

Fenerbahçe'de Kante sonrası esas bomba her an patlamak üzere Suudi Arabistan'dan...

#1
Foto - Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor

Suudi Arabistan'dan Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i gündemine aldı.

#2
Foto - Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor

beIN SPORTS'un haberine göre Darwin Nunez ile anlaşmak için, görüşmelerde olumlu mesafeler katetti.

#3
Foto - Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor

Al-Hilal’de oynayan bir başka forvet olan Brezilyalı Marcos Leonardo da önerilen isimlerden bir tanesi. Şu an için Darwin Nunez ile anlaşılma ihtimali Marcos Leonardo’ya göre daha olası.

#4
Foto - Belli oldu büyük bomba! Suudi Arabistan çıkarması: Darwin Nunez hamlesi geliyor

Öte yandan yine Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre Fenerbahçe, Al Hilal'e Darwin Nunez'in bonservisini almak için teklifte bulundu. Haberin detaylarında ise Al Hilal'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği ifade edildi.

