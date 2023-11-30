Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

Türkiye'nin en sevilen isim listesi ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan verilere göre, kız bebeklere en çok takılan isim Zeynep oldu. Erkek bebeklerde 2022 yılında en çok verilen isim ise Alparslan oldu. Bazı bebeklerin isimleri ise yıl içinde başka hiçbir bebeğe verilmediği için eşsiz oldu. İşte en popüler bebek isimleri ve 2022 yılında yalnızca bir bebeğe verilen isimler...