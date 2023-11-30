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Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

2023-11-30 18:20:24
Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

Türkiye'nin en sevilen isim listesi ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan verilere göre, kız bebeklere en çok takılan isim Zeynep oldu. Erkek bebeklerde 2022 yılında en çok verilen isim ise Alparslan oldu. Bazı bebeklerin isimleri ise yıl içinde başka hiçbir bebeğe verilmediği için eşsiz oldu. İşte en popüler bebek isimleri ve 2022 yılında yalnızca bir bebeğe verilen isimler...

#1
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı verilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

#2
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

2022 yılı verileri yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri dikkat çekti.

#3
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

#4
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

#5
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

#6
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

Sabah'a göre; Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

#7
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi.

#8
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe

#9
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

ise Asel ismi konuldu.

#10
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

#11
Foto - Türkiye'nin şu ana kadar en popüler olan isimleri böyle! belli oldu: Bu isim ise sadece 1 bebeğe verildi

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi.

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