Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: “Resmen burnumuzun dibindeler” itirafı
Türkiye ile Mısır'ın Kahire'deki hava üslerinde gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatı, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Tatbikatı 'İsrail'in burnunun dibinde Türklerden dikkat çeken adım' ifadeleriyle manşetine taşıyan İsrailli yorumcular, Ankara-Kahire yakınlaşmasının bölgesel dengeleri değiştirebileceğini savundu. Gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da katılımıyla daha geniş bir askeri iş birliği zemininin oluşabileceğine dikkat çekilerek, Tel Aviv yönetiminin bu olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.