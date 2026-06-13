Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: “Resmen burnumuzun dibindeler” itirafı

"Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"nın Eylül 2025'te düzenlenen ve 13 yıl sonra yapılan ilk deniz tatbikatı olan "Dostluk Denizi" ortak deniz tatbikatının hemen ardından gelmesinin altını çizen Tel Aviv basını haberinde, iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve siyasi anlaşmalarla desteklenen yeni bir bölgesel mimariyi işaret etti. Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmaya vurgu yapan İsrail basını, "Gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği 'Müslüman ittifakının' kurulması artık hiç olmadığı kadar yakın. İsrail tüm bu senaryolara hazırlıklı olmalıdır." dedi.