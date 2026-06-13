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Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: "Resmen burnumuzun dibindeler" itirafı
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Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: “Resmen burnumuzun dibindeler” itirafı

Türkiye ile Mısır'ın Kahire'deki hava üslerinde gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatı, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Tatbikatı 'İsrail'in burnunun dibinde Türklerden dikkat çeken adım' ifadeleriyle manşetine taşıyan İsrailli yorumcular, Ankara-Kahire yakınlaşmasının bölgesel dengeleri değiştirebileceğini savundu. Gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da katılımıyla daha geniş bir askeri iş birliği zemininin oluşabileceğine dikkat çekilerek, Tel Aviv yönetiminin bu olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

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Foto - Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: "Resmen burnumuzun dibindeler" itirafı

İsrail merkezli Maariv gazetesi, 20 yıl aradan sonra Türkiye ile Mısır'ın "İkili Hava Tatbikatı" düzenlemesini mercek altına aldı. Tel Aviv'in tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan İsrail basını, "Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"na "İsrail'in burnunun dibinde: Türklerden akıl almaz hamle" başlığıyla geniş bir yer ayırdı.

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Foto - Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: "Resmen burnumuzun dibindeler" itirafı

Türkiye ile Mısır'ın ortak tatbikatını "eşi benzeri görülmemiş stratejik bir dönüşüm" olarak niteleyen İsrail basını, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmenin ötesine geçtiğini yazdı. İki ülkenin Kahire yönetimine ait hava üslerine tatbikat yürüttüğünün altını çizen Tel Aviv basını, Hem sınıf içi eğitimleri hem de uçuş görevlerini kapsayan faaliyetlerde, operasyonel deneyim paylaşımı, ortak harekât yeteneklerinin artırılması ve muharebe konseptlerinin entegrasyonu üzerinde durulduğunu aktardı.

#3
Foto - Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: "Resmen burnumuzun dibindeler" itirafı

"Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"nın Eylül 2025'te düzenlenen ve 13 yıl sonra yapılan ilk deniz tatbikatı olan "Dostluk Denizi" ortak deniz tatbikatının hemen ardından gelmesinin altını çizen Tel Aviv basını haberinde, iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve siyasi anlaşmalarla desteklenen yeni bir bölgesel mimariyi işaret etti. Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmaya vurgu yapan İsrail basını, "Gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği 'Müslüman ittifakının' kurulması artık hiç olmadığı kadar yakın. İsrail tüm bu senaryolara hazırlıklı olmalıdır." dedi.

#4
Foto - Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: "Resmen burnumuzun dibindeler" itirafı

Ortak tatbikat gibi ilişkilerin Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın kademeli bir normalleşme sürecinin sonucu olduğuna dikkat çekilirken haberde, "Bu güvenlik iş birliği derinleşirse, Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gibi aktörler süreci yakından izleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Türkiye’nin son hamlesi İsrail’in aklını aldı: "Resmen burnumuzun dibindeler" itirafı

Türkiye ve Mısır, askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla gökyüzünde ortak bir eğitim tatbikatı başlatmıştı. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, tatbikata katılmak üzere Mısır'a gitmişti. Mısır ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı", iki ülkenin hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla icra ediliyor. 4 Haziran 2026 tarihinde başlayan askeri eğitimlerin 17 Haziran 2026'ya kadar devam edeceği açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; tatbikata Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 6'ncı Ana Jet Üs 162'nci Jet Filo Komutanlığına bağlı 3 adet F-16 savaş uçağı katılıyor. Türk jetleri, Mısır Hava Kuvvetleri unsurları ile birlikte ortak hava görevleri icra ediyor.

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