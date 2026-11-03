  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB AK Parti’ye mi geçiyor? Gece yarısı dikkat çeken paylaşım Mahmut Övür, Türkiye'nin okyanusu geçip fonda boğulmaması için yapması gereken 3 şeyi açıkladı Otomobil devi yaptı yapacağını: Tüm versiyonlarda fiyatlar aşağı çekildi! Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran 3 ceylanla başladı, sayı 20’ye ulaştı! Fabrika bahçesini gören gözlerine inanamıyor 4 polisin ölümüne karışmışlardı! İran’da 2 kişi idam edildi Adeta yürüyen birer kaleler! Dünya liderlerinin bindiği zırhlı makam araçları belli oldu: Başkan Erdoğan'ın kullandığı araç tanklara meydan okuyor ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarında yeni tablo da ortaya çıktı. Aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşirken, yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon artışı yüzde 8,04'e ulaştı. Böylece emeklilerin maaş artışında dört aylık oran netleşirken, kesin zam için geriye iki veri kaldı.

#1
Foto - Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verileriyle birlikte Ocak 2027'de uygulanacak maaş zamlarının hesaplanmasında kullanılacak altı aylık dönemin dört aylık sonuçları belli oldu. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, ekimde yüzde 2,58'e yükseldi.

#2
Foto - Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Bu verilerle birlikte temmuz-ekim dönemindeki kümülatif enflasyon artışı yaklaşık yüzde 8,04 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam için dört aylık oran ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor.

#3
Foto - Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Bu nedenle ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarına yansıyacak artışın dört aylık bölümü de netleşti. Dört aylık enflasyon artışının yüzde 8,04'e ulaşmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran şimdiden kesinleşmiş oldu. Ancak Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

#4
Foto - Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı şekilde hesaplanıyor. Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin zamlarında toplu sözleşmeyle belirlenen artış oranının yanı sıra oluşması halinde enflasyon farkı da dikkate alınıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 oranında toplu sözleşme artışı öngörülüyor.

#5
Foto - Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam zam, ilgili dönemin enflasyon farkının hesaplanmasıyla netleşecek. 2026 yılının temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 17,76 oranında zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte uygulanmıştı. Bu kapsamda memur emeklilerinin maaşları, yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı ve yüzde 6,09'luk enflasyon farkının birleşik etkisiyle yüzde 13,52 oranında yükselmişti.

#6
Foto - Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ve aralık aylarına çevrildi. Önümüzdeki iki ayın TÜFE verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık maaş artışını ve memur ile memur emeklilerinin enflasyon farkını belirleyecek. Böylece milyonlarca kişinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı, yılın son iki enflasyon verisinin ardından kesinleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Gündem

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, Zorlu Holding tarafın..
İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!
Gündem

İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında emniyetteki s..
ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!
Gündem

ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD güvenlik güçlerinden gelen sıcak istihbarat hamlesiyle başkent Moskova’daki dünyaca ünlü Tsaritsyn..
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı kararlı çalışmalar kapsamında, Mersin'de 2007 yıl..
Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü!
Gündem

Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü!

Saadet Partili Mehmet Atmaca'nın, bir şirketin talebini Bursa Milletvekili Refik Özen'e ilettiğini ve Özen'in "iyi niyetle" aracı olduğunu b..
Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Gündem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Muğla açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Osmaniye’de de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbas il..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23