Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran

Bu verilerle birlikte temmuz-ekim dönemindeki kümülatif enflasyon artışı yaklaşık yüzde 8,04 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam için dört aylık oran ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor.