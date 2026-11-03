Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarında yeni tablo da ortaya çıktı. Aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşirken, yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon artışı yüzde 8,04'e ulaştı. Böylece emeklilerin maaş artışında dört aylık oran netleşirken, kesin zam için geriye iki veri kaldı.