ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance’e gerçekleştirile ve tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçen 6.3 milyar dolarlık siber saldırıya ilişkin başlatılan incelemeler sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong un’un kız kardeşi Kim Yo Jong yaptığı açıklamada, siber saldırının arkasında Kuzey Kore devlet destekli korsanların olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Kim Yo Jong, ABD’den gelen bu türk iddiaların, Washington’un Pyongyang’a karşı düşmanca tavrını sürdürdüğünü kanıtladığını belirtti. Kim Yo Jong, "ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore’yi ’siber suçlu devlet’ olarak damgalamaya çalışıyor ve Kuzey Kore tarafından ’desteklenen’ bir hacker grubunun olaya karıştığına dair bilgi edindiğini iddia ediyor. Ancak ABD’nin iddiası saçma bir söylem ve yeni bir şey değil. ABD’nin dünyanın farklı yerlerindeki tüm siber suçların bizim işimizmiş gibi göstererek uluslararası kamuoyunu yanıltması, Kuzey Kore’ye karşı ciddi bir siyasi provokasyondur" ifadelerini kullandı.