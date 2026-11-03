  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB AK Parti’ye mi geçiyor? Gece yarısı dikkat çeken paylaşım Mahmut Övür, Türkiye'nin okyanusu geçip fonda boğulmaması için yapması gereken 3 şeyi açıkladı Otomobil devi yaptı yapacağını: Tüm versiyonlarda fiyatlar aşağı çekildi! Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi Milyonlarca emekli ve memur için zam hesabı değişti! İşte merakla beklenen yeni oran 3 ceylanla başladı, sayı 20’ye ulaştı! Fabrika bahçesini gören gözlerine inanamıyor 4 polisin ölümüne karışmışlardı! İran’da 2 kişi idam edildi Adeta yürüyen birer kaleler! Dünya liderlerinin bindiği zırhlı makam araçları belli oldu: Başkan Erdoğan'ın kullandığı araç tanklara meydan okuyor ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası
Dünya
7
Yeniakit Publisher
ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance’e gerçekleştirile ve tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçen 6.3 milyar dolarlık siber saldırı ABD ve Kuzey Kore’yi karşı karşıya getirdi. ABD’nin siber korsanları desteklemekle suçladığı Kuzey Kore’den yapılan açıklamada, Washington yönetiminin düşmanca tavrına tepki gösterilerek, “Bu iddia Kuzey Kore’ye karşı ciddi bir siyasi provokasyondur" denildi.

#1
Foto - ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

Kuzey Kore yönetimi, kripto para borsası Binance’e yönelik 6.3 milyar dolar ile tarihin en büyük siber saldırısının arkasında Pyongyang’ın olduğu iddialarını reddetti.

#2
Foto - ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance’e gerçekleştirile ve tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçen 6.3 milyar dolarlık siber saldırıya ilişkin başlatılan incelemeler sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong un’un kız kardeşi Kim Yo Jong yaptığı açıklamada, siber saldırının arkasında Kuzey Kore devlet destekli korsanların olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Kim Yo Jong, ABD’den gelen bu türk iddiaların, Washington’un Pyongyang’a karşı düşmanca tavrını sürdürdüğünü kanıtladığını belirtti. Kim Yo Jong, "ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore’yi ’siber suçlu devlet’ olarak damgalamaya çalışıyor ve Kuzey Kore tarafından ’desteklenen’ bir hacker grubunun olaya karıştığına dair bilgi edindiğini iddia ediyor. Ancak ABD’nin iddiası saçma bir söylem ve yeni bir şey değil. ABD’nin dünyanın farklı yerlerindeki tüm siber suçların bizim işimizmiş gibi göstererek uluslararası kamuoyunu yanıltması, Kuzey Kore’ye karşı ciddi bir siyasi provokasyondur" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

SALDIRIDA KUZEY KORE’NİN PARMAĞININ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ Binance tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, platformun yetkisiz para çekme işlemlerine maruz kaldığı, tahmini toplam etkinin yaklaşık 6.3 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Kolluk kuvvetleri ve blok zinciri ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu aktarılmıştı.

#4
Foto - ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

ABD’li blok zinciri analiz şirketi TRM Labs ise Binance’e yönelik 6.3 milyar dolarlık saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bulunduğunun değerlendirildiğini belirterek, "TRM, güçlü zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) istihbarat verilerine dayanarak saldırının, Kuzey Kore’nin seçkin hacker birimi ‘TraderTraitor’ tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardı. Bu değerlendirmeyi yüksek bir güvenle yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

#5
Foto - ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

KUZEY KORE’YE YÖNELİK İDDİALAR Analistlere göre Kuzey Kore, silah programları için önemli bir finansman kaynağı olan kripto para hırsızlığı nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor. Siber güvenlik uzmanları, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının dünyanın en üretken kripto hırsızları arasında olduğunu ve elde edilen gelirlerin ülkenin ABD’yi vurabilecek nükleer silahlar ve balistik füzeler geliştirme çabalarını finanse etmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

#6
Foto - ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası

Analiz firması Elliptic’in tahminlerine göre Kuzey Kore bu yıl 7.6 milyar dolar değerinde kripto para çaldı. Kuzey Kore ise kripto para hırsızlığı ve diğer siber suçlarla bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Gündem

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, Zorlu Holding tarafın..
İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!
Gündem

İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında emniyetteki s..
ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!
Gündem

ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD güvenlik güçlerinden gelen sıcak istihbarat hamlesiyle başkent Moskova’daki dünyaca ünlü Tsaritsyn..
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı kararlı çalışmalar kapsamında, Mersin'de 2007 yıl..
Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü!
Gündem

Mehmet Atmaca'nın "Refik Özen" aklamasına tepkiler büyüyor! Vatandaşlar rüşvet çarkına ve 3 yıllık sessizliğe ateş püskürdü!

Saadet Partili Mehmet Atmaca'nın, bir şirketin talebini Bursa Milletvekili Refik Özen'e ilettiğini ve Özen'in "iyi niyetle" aracı olduğunu b..
Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Gündem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Muğla açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Osmaniye’de de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbas il..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23