ABD suçladı, Kuzey Kore ‘provokasyon’ dedi! 6.3 milyar dolarlık siber saldırı kavgası
Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance’e gerçekleştirile ve tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçen 6.3 milyar dolarlık siber saldırı ABD ve Kuzey Kore’yi karşı karşıya getirdi. ABD’nin siber korsanları desteklemekle suçladığı Kuzey Kore’den yapılan açıklamada, Washington yönetiminin düşmanca tavrına tepki gösterilerek, “Bu iddia Kuzey Kore’ye karşı ciddi bir siyasi provokasyondur" denildi.