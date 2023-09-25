Türkiye'nin savaş gemilerine talip oldular! Hemen projeye katılıp almak istiyorlar

Bu sadece ASFAT için değil, ülkemiz için bir taç. MİLGEM'den aldığımız bir bayrak yarışı var. Çok zor zamanlarda, çok olağanüstü şartlarda yapılmış bir gemi. Biz bunu bu projelerle yurt dışına ihraç ederek taçlandırıyoruz. Yani bayrağı oradan devraldık buraya kadar taşıyoruz. Bu hedefi arkadaşlarımız çok güzel algıladılar, özümsediler. Bunun çok faydası oldu. Bu azimle çalışarak önümüze çıkan her problemi profesyonelce aştık. Biz bayrağı aldık buraya kadar taşıdık. Hedefimiz, bizden sonraki nesillerin, bu bayrağı alarak daha ötelere, daha yükseklere taşımasıdır."