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Türkiye'nin sağlık devi hakkında şok gelişme: İflasına karar verildi

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Türkiye'nin sağlık devi hakkında şok gelişme: İflasına karar verildi

Pandemi döneminin öne çıkan sağlık şirketlerinden birisi olan Türklab Tıbbı Malzemeler ve bağlı şirketlerinin iflasına karar verildi.

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Foto - Türkiye'nin sağlık devi hakkında şok gelişme: İflasına karar verildi

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Konkordato sürecinde olan Türklab Tıbbı Malzemeler ve bağlı şirketleri için mahkemeden kritik karar geldi. Şirketlerin konkordato kesin mühleti kaldırılırken, bir şirketin iflasına karar verildi

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Foto - Türkiye'nin sağlık devi hakkında şok gelişme: İflasına karar verildi

Türkiye’de gebelik testi üretimiyle sektöre adımını atan, Covid-19 pandemisi döneminde yerli antikor kullanarak ürettiği test kitleri ihracatı ile büyüyen ancak geçen yıl finansal darboğaza girerek konkordato ilan ede Türklab Tıbbı Malzemeler ve bağlı şirketleri için mahkemeden kritik karar geldi.

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Foto - Türkiye'nin sağlık devi hakkında şok gelişme: İflasına karar verildi

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir’in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere’nin ortak olduğu Türklab Tıbbı Malzemeler, S.K, Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri şirketleri için 2025 yılında verdiği konkordato kesin mühlet kararını ve mahkeme tarafından konan tedbirleri kaldırdı.

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Foto - Türkiye'nin sağlık devi hakkında şok gelişme: İflasına karar verildi

Mahkeme, Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına, iflasın 7 Ekim'de açılmasına karar verdi.

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