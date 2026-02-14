Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü
Türkiye'nin katılmasının engellendiği 6. nesil savaş uçağı projesi olan GCAP Programı’nda flaş bir gelişme yaşandı.
İtalya Parlamentosu, İngiltere ve Japonya ile yürütülen savaş uçağı programı kapsamında yaklaşık 9 milyar avroluk finansman planını onayladı.
Global Combat Air Programme (GCAP), İtalya, İngiltere ve Japonya tarafından Aralık 2022’de; mürettebatlı ve insansız platformları, sensörleri ve veri ağlarını entegre edecek yeni nesil bir savaş uçağını 2035 yılına kadar teslim etmek amacıyla başlatıldı.
Belgeye göre İtalya, GCAP’in erken aşama maliyetlerinin 18,6 milyar avroya ulaşmasını bekliyor. Bu tutar, program ilk kez tasarlandığında 2021 fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyar avro olarak öngörülmüştü.
Belgede, “Bu öngörülen maliyet tahmini, teknolojinin olgunlaştırılması, test, geliştirme ve tasarım maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak zaman içinde güncellenmiştir.” ifadelerine yer verildi.
GCAP, İngiltere merkezli BAE Systems, İtalya merkezli Leonardo ve Mitsubishi Heavy Industries tarafından desteklenen Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC) ortak girişimi tarafından geliştiriliyor. İtalya’daki onay süreci, Fransız-Alman-İspanyol Future Combat Air System (FCAS) programının sanayi kaynaklı anlaşmazlıklar ve geleceğine ilişkin yaklaşan siyasi kararlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.
İtalya, aralık ayında Almanya ve Avustralya’nın GCAP’e katılmakla ilgilenebileceğini açıklamıştı. İtalyan basını, Başbakan Giorgia Meloni ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in geçen ay Roma’da düzenlenen bir zirvede konuyu görüştüğünü bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada olası genişlemeye açık olduğunu belirtti. Tajani, “Başka ülkeler (katılmak isterse) ben şahsen karşı değilim.” dedi. Kaynak: SavunmaSanayiST
