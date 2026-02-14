  • İSTANBUL
Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü
Türkiye'nin katılmasının engellendiği 6. nesil savaş uçağı projesi olan GCAP Programı’nda flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü

İtalya Parlamentosu, İngiltere ve Japonya ile yürütülen savaş uçağı programı kapsamında yaklaşık 9 milyar avroluk finansman planını onayladı.

#2
Foto - Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü

Global Combat Air Programme (GCAP), İtalya, İngiltere ve Japonya tarafından Aralık 2022’de; mürettebatlı ve insansız platformları, sensörleri ve veri ağlarını entegre edecek yeni nesil bir savaş uçağını 2035 yılına kadar teslim etmek amacıyla başlatıldı.

#3
Foto - Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü

Belgeye göre İtalya, GCAP’in erken aşama maliyetlerinin 18,6 milyar avroya ulaşmasını bekliyor. Bu tutar, program ilk kez tasarlandığında 2021 fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyar avro olarak öngörülmüştü.

#4
Foto - Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü

Belgede, “Bu öngörülen maliyet tahmini, teknolojinin olgunlaştırılması, test, geliştirme ve tasarım maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak zaman içinde güncellenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü

GCAP, İngiltere merkezli BAE Systems, İtalya merkezli Leonardo ve Mitsubishi Heavy Industries tarafından desteklenen Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC) ortak girişimi tarafından geliştiriliyor. İtalya’daki onay süreci, Fransız-Alman-İspanyol Future Combat Air System (FCAS) programının sanayi kaynaklı anlaşmazlıklar ve geleceğine ilişkin yaklaşan siyasi kararlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.

#6
Foto - Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü

İtalya, aralık ayında Almanya ve Avustralya’nın GCAP’e katılmakla ilgilenebileceğini açıklamıştı. İtalyan basını, Başbakan Giorgia Meloni ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in geçen ay Roma’da düzenlenen bir zirvede konuyu görüştüğünü bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada olası genişlemeye açık olduğunu belirtti. Tajani, “Başka ülkeler (katılmak isterse) ben şahsen karşı değilim.” dedi. Kaynak: SavunmaSanayiST

