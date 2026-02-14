  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, MMU Kaan üretim tesisine ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında KAAN'ın 2 yeni prototipi ortaya çıktı.

#1
Foto - MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret etti.

#2
Foto - MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi

Görgün, 'tam boy statik' testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışıyla, ilk uçuşunu gerçekleştiren prototip ve ikinci uçuş prototipinin aynı karede yer almasının önemli bir teknik aşamayı gösterdiğini belirtti.

#3
Foto - MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi

KAAN’ın düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari ve sensör füzyonu gibi özelliklerle hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde yüksek performans sunacağını ifade eden Görgün, geliştirme, test ve üretim süreçlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü kaydetti.

#4
Foto - MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi

2024’te ilk uçuşunu yapan prototipin ardından çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Görgün, yerli motor geliştirme süreci başta olmak üzere kabiliyet artırımlarının devam ettiğini bildirdi.

#5
Foto - MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi

İŞTE O KARE

