Düzinelerce Bayraktar TB2 SİHA almışlardı! İHA'ları yok edecek silahı geliştrdiler

Sunray lazer sistemi de bu genişleyen yerli karşı-drone ağının bir unsuru olarak konumlanıyor. Ukrayna’nın geliştirdiği çok katmanlı savunma yaklaşımı, yüksek maliyetli tehditleri daha düşük maliyetli teknolojilerle bertaraf etmeyi amaçlayan, görece ekonomik bir “Demir Kubbe” modeline benzetiliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Mykailo Fedorov’un The Atlantic’e yaptığı açıklamada vurguladığı üzere, “anti-drone kubbe” konsepti geleceğe dönük bir vizyon projesi değil; bugünün savaş şartlarında hayatta kalmanın bir gerekliliği olarak görülüyor. Bu yaklaşım, modern savaşta maliyet-etkinlik dengesinin en az ateş gücü kadar belirleyici hâle geldiğini ortaya koyuyor.