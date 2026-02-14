  • İSTANBUL
Düzinelerce Bayraktar TB2 SİHA almışlardı! İHA'ları yok edecek silahı geliştrdiler
Türkiye'den düzinelerce Bayraktar TB2 SİHA satın alan ülke, insansız hava araçlarını yok edecek bir silah geliştirdi. İşte detaylar...

M5 Dergi'de yer alan habere göre, “Sunray” adı verilen lazer sistemi. Cephede artan drone tehdidine karşı geliştirilen bu çözüm, klasik mühimmat kullanımına alternatif olarak öne çıkıyor.

Sunray’in operasyon sırasında görünür bir ışık yaymadığı belirtiliyor. Dış görünümü itibarıyla yan taraflarına yerleştirilmiş kameralarla desteklenen teleskop benzeri bir düzeneğe sahip olan sistem, hedef tespiti ve takip kabiliyetini entegre optik unsurlarla sağlıyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilen saha testinde sistemin, birkaç yüz metre mesafedeki bir insansız hava aracını saniyeler içinde ateşe vererek etkisiz hâle getirdiği ifade edildi. Bu sonuç, lazer tabanlı yönlendirilmiş enerji silahlarının taktik seviyede uygulanabilirliğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Geliştiriciler, Sunray’in yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını ve toplam geliştirme maliyetinin milyonlarca doları bulduğunu aktarıyor. Buna karşın seri üretim aşamasında her bir sistemin birkaç yüz dolar seviyesinde üretilebileceği öngörülüyor. Bu da sistemi, maliyet-etkin savunma konseptleri açısından dikkat çekici bir noktaya taşıyor.

Sistemin bir pick-up aracın tavanına monte edilebilecek kadar kompakt olması, cephe hattında hızlı konuşlandırma ve mobil kullanım imkânı sunduğunu gösteriyor. Bu özellik, sabit tesislere bağımlı kalmadan dinamik tehditlere karşı reaksiyon verilmesini mümkün kılıyor.

Uluslararası savunma desteğinde yaşanan öncelik değişimleri, Kiev yönetimini savaşın sürdürülebilirliği açısından daha fazla yerli ve düşük maliyetli çözüm üretmeye yöneltti. Bu çerçevede Ukrayna; yüksek hızlı önleyiciler, uzun menzilli füzeler, insansız kara araçları ve düşman dronlarını karıştırmaya yönelik elektronik harp sistemleri geliştirdi.

Sunray lazer sistemi de bu genişleyen yerli karşı-drone ağının bir unsuru olarak konumlanıyor. Ukrayna’nın geliştirdiği çok katmanlı savunma yaklaşımı, yüksek maliyetli tehditleri daha düşük maliyetli teknolojilerle bertaraf etmeyi amaçlayan, görece ekonomik bir “Demir Kubbe” modeline benzetiliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Mykailo Fedorov’un The Atlantic’e yaptığı açıklamada vurguladığı üzere, “anti-drone kubbe” konsepti geleceğe dönük bir vizyon projesi değil; bugünün savaş şartlarında hayatta kalmanın bir gerekliliği olarak görülüyor. Bu yaklaşım, modern savaşta maliyet-etkinlik dengesinin en az ateş gücü kadar belirleyici hâle geldiğini ortaya koyuyor.

